SpaceX-Aktie legt zu: Elon Musk darf KI-Rechenzentren in den Orbit bringen
SpaceX will mit Rechenzentren im Erdorbit eine neue Infrastruktur für KI-Anwendungen schaffen. Dafür hat Elon Musks Raumfahrtunternehmen nun eine weitreichende Genehmigung der US-Regulierungsbehörde FCC erhalten.
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Das Raumfahrtunternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk darf bis zu 1 Million Satelliten zur Errichtung von Weltraum-Rechenzentren für KI-Anwendungen in den Erdorbit schicken. Die US-Regulierungsbehörde FCC erteilte dem Projekt des Konzerns mit dem Namen "Starmind" laut einer Mitteilung vom Mittwoch eine entsprechende Genehmigung.
"Indem sie Rechenkapazitäten über die Erdoberfläche hinaus verlagern, werden SpaceX und die zahlreichen Wettbewerber, die an ihren eigenen Datenzentren im Orbit arbeiten, den Anforderungen der Zeit gerecht", sagte FCC-Chef Brendan Carr. Die Befürworter von Rechenzentren im All argumentieren mit der reichlich verfügbaren Sonnenenergie für deren Betrieb und den Kühlmöglichkeiten.
SpaceX erhält grünes Licht für Rechenzentren im All
Die Genehmigung ebnet nun den Weg für ein Konzept, das im Mittelpunkt von Musks Präsentation im Rahmen des Börsengangs von SpaceX gestanden hatte. Allerdings gibt es für die Errichtung von weltraumgestützten Rechenzentren auch technische Hürden. Sie brauchen sehr große Solarmodule zur Stromerzeugung sowie ausgefeilte Kühltechnologien, und auch Systeme zur Übertragung riesiger Datenmengen zur Erde.
SpaceX muss Fristen für den Satellitenstart einhalten
Laut der FCC muss SpaceX 10 Prozent der maximal genehmigten Satelliten bis November 2035 ins All bringen, bis November 2038 müssen es dann 50 Prozent sein.
Die SpaceX-Aktie gewinnt nachbörslich an der NASDAQ 1,19 Prozent auf 128,96 US-Dollar.
WASHINGTON (dpa-AFX)
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Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com, SpaceX