DAX 25.430 +0,1%ESt50 6.255 +0,3%MSCI World 4.887 -0,5%Top 10 Crypto 9,87 +0,4%Nas 25.982 -0,8%Bitcoin 65.578 +0,1%Euro 1,1539 +0,0%Öl 108,1 -0,6%Gold 4.333 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Im Höhenflug

Commerzbank-Aktie im Aufwind – UniCredit-Übernahmeprozess treibt Kurs nahe 15-Jahreshoch

Commerzbank-Aktie im Aufwind – UniCredit-Übernahmeprozess treibt Kurs nahe 15-Jahreshoch

Im Prozess der Übernahme durch die UniCredit setzen die Aktien der Commerzbank ihren guten Lauf fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
42.50 EUR 0.12 EUR 0.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
33.46 EUR -0.04 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
83.74 EUR 1.16 EUR 1.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Anstieg via XETRA um bis zu 2,1 Prozent auf 43,37 Euro näherte sich der Kurs in einem positiven Branchenumfeld dem Hoch vom August 2010, das wenige Cent höher bei 43,45 Euro gelegen hatte. Zuletzt betrug das Kursplus noch 1,84 Prozent auf 43,25 Euro. Darüber winkt den Aktien dann ein Hoch seit 2009.

Werbung

Die Aktien der Deutschen Bank waren zuletzt zwar von ihrem Hoch seit 2011 zurückgefallen, erholten sich aber am Mittwoch vor dem Fed-Entscheid um mehr als ein Prozent. Der gesamteuropäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks gehörte mit einem Anstieg um gut ein Prozent zu den Sektorfavoriten.

Am Abend entscheidet die US-Notenbank Fed über ihren Leitzins. Laut der NordLB liegt die am Markt implizierte Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei über 94 Prozent. Für gewöhnlich heißt es, dass höhere Zinsen im Bankensektor das Kreditgeschäft theoretisch wieder attraktiver machen können.

Mit Blick auf die Commerzbank verwies ein Marktteilnehmer auf Aussagen der Chefin Bettina Orlopp im Rahmen einer Fachkonferenz vom Vortag. Demnach erwarte sie einen höheren Zinsüberschuss im dritten Quartal, Gebührenwachstum und stabile Kosten. Der Börsianer erwähnte auch Ausschüttungspläne positiv, betonte jedoch Unsicherheiten hinsichtlich der Situation mit der UniCredit.

/tih/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: mf, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Aktuelle Commerzbank Aktie News

Werbung

Commerzbank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.09.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Commerzbank Kaufen DZ BANK
06.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.