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Im Höhenflug

secunet-Aktie springt um 15 Prozent hoch – Bundesregierung plant offenbar Großauftrag

secunet-Aktie springt um 15 Prozent hoch – Bundesregierung plant offenbar Großauftrag

Die Aktien des IT-Sicherheitsunternehmens secunet haben sich am Mittwoch nach einem Medienbericht über einen möglichen Großauftrag der Bundesregierung an die SDAX-Spitze gesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
219.50 EUR 3.20 EUR 1.48 %
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Mit einem plus von 15,85 Prozent auf zuletzt 248,50 Euro erreichten sie am Mittwoch ein Hoch seit Juni 2023.

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Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Bundesregierung die Kommunikationsnetze der Bundeswehr mit neuer Verschlüsselungstechnik für bis zu 1,7 Milliarden Euro modernisieren will. Der Haushaltsausschuss des Bundestages dürfte am Mittwoch grünes Licht geben für einen Rahmenvertrag mit secunet. In einem ersten Schritt dürften Bestellungen für gut 100 Millionen Euro folgen.

Laut dem Börsianer würde dies mehr Transparenz in das Geschäft mit dem Bund bringen. Es zeichne sich eine umfangreiche, mehrjährige Auftragspipeline ab.

Die secunet-Aktien setzten damit am Mittwoch ihre jüngste Rally fort. Nach den Mitte September aufgekommenen Sorgen um die Sicherheit von KI-Technologie haben die Anleger mit der Aktie zuletzt auch in Europa auf einen denkbaren Profiteur gesetzt. Die secunet-Titel haben ihr September-Plus mittlerweile auf fast 40 Prozent ausgebaut.

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Prominente Branchenvertreter hatten sich Mitte September skeptisch zum Thema KI und Sicherheit geäußert. Nach dem Schock eigenständiger KI-Hacking-Attacken äußerte sich der Chef KI-Unternehmens Anthropic, Dario Amodei, besorgt zu den Gefahren durch einen KI-Schwarm, der in sechs bis zwölf Monaten in der Lage sein könnte, das Internet zu übernehmen. Er rief die Branche dazu auf, die Entwicklung von Modelle intensiver zu kontrollieren.

Die Sicherheitsdebatte hatte den an der NASDAQ-Börse konzentrierten US-Technologiesektor Mitte September zeitweise deutlich belastet, aber vergleichbare Titel aus den Vereinigten Staaten wie Okta, CrowdStrike oder Palo Alto Networks kräftig angetrieben - teilweise auf Rekordniveau. Deren Werte haben sich 2026 mittlerweile mehr als verdoppelt, während secunet nun wieder ein Jahresplus von mehr als 34 Prozent erreicht hat.

/tih/mis/jha/

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: secunet Security Networks AG

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Datum Rating Analyst
19.07.19 CrowdStrike A Overweight Barclays Capital
19.07.19 CrowdStrike A Buy Needham & Company, LLC
08.07.19 CrowdStrike A Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
08.07.19 CrowdStrike A Overweight Barclays Capital
08.07.19 CrowdStrike A Buy Needham & Company, LLC

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