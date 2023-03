Im Musterverfahren gegen Porsche SE wird Entscheidung erwartet

STUTTGART (dpa-AFX) - Im Musterverfahren gegen die VW-Dachgesellschaft (Volkswagen (VW) vz) Porsche SE (Porsche Automobil vz) (PSE) will das Oberlandesgericht Stuttgart am Mittwoch (10.00 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Unklar ist, ob ein Urteil fällt oder weitere Zeugen vernommen werden sollen. In dem Rechtsstreit geht es um Schadenersatzklagen von PSE-Anteilseignern. Diese werfen dem Großaktionär von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) vor, zu spät über den Abgasskandal informiert zu haben. Zuletzt hatten der frühere PSE-Vorstandschef Wendelin Wiedeking und der damalige Finanzvorstand Holger Härter jegliches Wissen von Abgasmanipulationen bei Volkswagen verneint.

Die Kläger betonen, dass sie - im Unwissen über die Dieselbetrügereien - vor Jahren zu viel Geld für ihre PSE-Aktien bezahlt hätten. Ihre Argumentation: Wenn VW und dann auch die Holding die Märkte früher über den Skandal informiert hätten, hätte das auch früher den Aktienkurs gedrückt und sie hätten weniger für ihre Anteile bezahlen müssen. Die PSE hält die Klagen für "offensichtlich unbegründet". Man sei eine Beteiligungsholding und kein Autobauer. Daher sei man auch nicht mit der Entwicklung, Herstellung oder dem Vertrieb von auffällig gewordenen Dieselmotoren befasst gewesen.

Zum Musterkläger hatte das OLG einen britischen Fonds erklärt, der einen Anspruch von 5,7 Millionen Euro geltend macht. Insgesamt stehen Schadensersatzforderungen von rund 929 Millionen Euro im Raum./ols/DP/zb