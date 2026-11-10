DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,83 -1,8%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.520 -0,7%Euro 1,1228 +0,1%Öl 91,9 -0,8%Gold 4.125 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Im Nord-Stream-Prozess sagt Minentaucher der Bundeswehr aus

HAMBURG (dpa-AFX) - Ein Minentaucher der Bundeswehr soll am Dienstag (9.30 Uhr) im Verfahren um den Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines vor dem Hamburgischen Oberlandesgericht aussagen. Das Gericht will den Fregattenkapitän am sechsten Prozesstag dahingehend befragen, ob es überhaupt möglich ist, dass Taucher in 80 Metern Tiefe Sprengsätze deponieren, wie das Gericht mitteilte.

Werbung

Am 26. September 2022 waren südlich der dänischen Insel Bornholm am Grund der Ostsee mehrere Sprengsätze detoniert. Die beiden Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 wurden massiv beschädigt. Insgesamt gab es vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen, die von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern führen.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten Serhij Kusnjezow - einem früheren Offizier einer Spezialeinheit des ukrainischen Militärs - vor, der Drahtzieher hinter der Sprengung gewesen zu sein. Der 50-Jährige soll die Explosionen gemeinsam mit sechs weiteren Tätern verursacht haben.

Wegen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung durch einen Angriff gegen zivile Objekte lautet die Anklage auf Kriegsverbrechen. Außerdem wird Kusnjezow beschuldigt, eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt, Bauwerke zerstört und öffentliche Betriebe gestört zu haben./klm/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.