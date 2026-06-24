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Intel-Aktie dennoch rot: Analysten-Upgrades und Optionskauf treiben den Kurs an

25.06.26 17:14 Uhr
Intel-Aktie an der NASDAQ dennoch im Rückwärtsgang: KI-Boom, Analystenstimmen und Optionskauf liefern frische Impulse | finanzen.net

Analysten-Upgrades und ein auffälliger Optionskauf aus dem Umfeld der US-Politik befeuern die Intel-Aktie - zusätzlich gestützt durch die anhaltende KI-Euphorie im Chipsektor.

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• Intel-Aktie steigt nach Analysten-Upgrades
• Optionskauf aus Umfeld der US-Politik sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit
• KI-Nachfrage treibt positive Stimmung im Chipsektor

Die Intel-Aktie sorgt am Donnerstag für Aufmerksamkeit an den Börsen. Im NASDAQ-Handel sinkt das Papier nach anfänglichen Gewinnen zeitweise um 1,85 Prozent auf 129,22 US-Dollar zu. Auslöser für den kurzzeitigen Kurssprung waren mehrere positive Nachrichten, die bei Anlegern für neuen Optimismus sorgen.

Analysten heben Kursziele deutlich an

Rückenwind erhielt Intel vor allem von Analystenseite. Laut Investing.com hat die Bank of America ihr Kursziel für den Chipkonzern von 135 auf 160 US-Dollar angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Hintergrund seien aktualisierte Branchenmodelle, die die bis 2028 erwarteten Investitionen in Künstliche Intelligenz stärker berücksichtigen.

Zusätzliche Unterstützung kam durch die Wiederaufnahme der Bewertung von Intel durch Goldman Sachs. Die Kombination aus neuem Analysteninteresse und einem deutlich höheren Kursziel sorgte für frische Kaufimpulse bei Investoren.

Auch die allgemeine Stimmung im Halbleitersektor bleibt positiv. Nachdem Speicherchip-Hersteller Micron ein Rekordquartal vermeldet hatte, kam es weltweit zu Kursgewinnen bei zahlreichen Chip-Aktien. Davon profitierte auch Intel.

Pelosi-Transaktion sorgt für Aufmerksamkeit

Für Gesprächsstoff sorgte zudem eine Offenlegung aus dem Umfeld der US-Politik. Wie Investing.com berichtet, hat Paul Pelosi, der Ehemann der US-Abgeordneten Nancy Pelosi, den Kauf von 200 Call-Optionen auf Intel mit einem Gesamtwert zwischen einer und fünf Millionen US-Dollar gemeldet.

Transaktionen aus dem Umfeld prominenter US-Politiker werden von Privatanlegern regelmäßig genau verfolgt. Entsprechend sorgte die Meldung in sozialen Medien und Anlegerforen für erhöhte Aufmerksamkeit und dürfte die positive Kursdynamik zusätzlich unterstützt haben.

KI-Boom stärkt die Investmentstory - wo Anleger jetzt genauer hinschauen sollten

Zwar steht Intel weiterhin vor Herausforderungen bei der Umsetzung seiner Produkt-Roadmap und in Teilen der Lieferkette. Dennoch stützt die Entwicklung die These einer langfristig robusten CPU-Nachfrage.

Hinzu kommt Intels besondere Stellung im US-Chipsektor. Das Unternehmen gilt als einzige führende amerikanische Foundry und profitiert damit von der strategischen Bedeutung einer heimischen Halbleiterproduktion. Zusätzliche Fantasie lieferten die zuletzt kursierenden Gerüchte über eine Partnerschaft zur Chipherstellung für Apple.

Für Anleger bedeutet die aktuelle Nachrichtenlage vor allem eine deutlich erhöhte kurzfristige Volatilität bei der Intel-Aktie. Die Kombination aus Analysten-Upgrades, KI-getriebenem Branchennarrativ und politisch aufgeladenen Schlagzeilen kann den Kurs zwar zusätzlich antreiben, erhöht aber zugleich die Abhängigkeit von Stimmungs- und Erwartungsänderungen. Entscheidend für die weitere Entwicklung bleibt daher, ob Intel die positiven Fantasien operativ untermauern und insbesondere im KI- und Foundry-Geschäft nachhaltig liefern kann.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

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