DroneShield-Aktie halbiert Kurs binnen drei Monaten: Was steckt hinter dem Abwärtstrend?

Im Sinkflug

30.07.26 15:55 Uhr

Operativ wächst DroneShield so schnell wie nie, doch die Aktie steuert seit einigen Monaten ungebremst nach unten.

• Zusätzliche Unsicherheit besteht durch ein laufendes regulatorisches Prüfverfahren der australischen Börsenaufsicht ASIC und die Diskrepanz zwischen Marktstellung und tatsächlichen Auftragsanteilen im öffentlichen Sicherheitsmarkt.

• Analysten sind uneins über die Bewertung des Unternehmens, während die Umsatzerwartungen deutlich unter den Markterwartungen liegen und die operative Risikobewertung gespalten ist.

• Die DroneShield-Aktie hat sich innerhalb von drei Monaten halbiert, nachdem schwache Geschäftszahlen und eine enttäuschende Umsatzprognose den Kurs stark belasteten.

DroneShield-Aktie halbiert sich innerhalb von drei Monaten

Schwache Umsatzprognose löste diese Woche mehrere Kurszielsenkungen aus

ASIC-Untersuchung zu Aktienverkäufen aus 2025 bleibt weiter ungeklärt

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Die DroneShield-Aktie verlor am Donnerstag an der Börse in Sydney letztlich 1,12 Prozent auf 1,77 australische Dollar und setzt damit einen Abwärtstrend fort, der den Kurs binnen drei Monaten exakt halbiert hat.

Enttäuschende Prognose als Auslöser

Verschärft wurde die jüngste Verkaufswelle von den vorläufigen Geschäftszahlen, die DroneShield am Dienstag veröffentlichte. Für das erste Halbjahr 2026 stellte der Konzern einen Umsatz von rund 125,8 Millionen australischen Dollar in Aussicht, ein Plus von 74 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet das Management mit 250 bis 270 Millionen australischen Dollar, ein Zuwachs von 15 bis 25 Prozent gegenüber den 216,55 Millionen aus dem Geschäftsjahr 2025. Der Analystenkonsens hatte zuvor mit rund 323 Millionen kalkuliert, die eigene Prognose liegt damit 17 bis 23 Prozent darunter.

Zusätzlich sinkt die Bruttomarge im ersten Halbjahr auf rund 60 Prozent, nach 65 Prozent im Vorjahreszeitraum, weil ein wachsender Anteil zugekaufter Fremdhardware, Währungseffekte und eine Abschreibung auf Rohmaterial belasten. Bis zum 28. Juli waren bereits 206 Millionen australische Dollar an Aufträgen für das laufende Geschäftsjahr fest gebucht, nach 161 Millionen Ende Mai, sodass DroneShield in den verbleibenden fünf Monaten noch einmal 44 bis 64 Millionen australische Dollar an neuen Aufträgen gewinnen und abarbeiten muss.

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DroneShield-Aktie: Analysten uneins über die Bewertung

Die Reaktionen der Analysten fallen gespalten aus. Bell Potter kappte laut TipRanks am Mittwoch das Kursziel von 4,80 auf 2,50 australische Dollar, beließ die Kaufempfehlung aber unverändert und sieht selbst beim reduzierten Ziel noch deutliches Aufwärtspotenzial. Jefferies hatte bereits vergangene Woche das Kursziel von 2,80 auf 2,05 australische Dollar gesenkt und die Einstufung "Underperform" bestätigt, die das Haus seit dem ersten Downgrade im Juni hält. Ord Minnett reagierte auf dieselben vorläufigen Zahlen mit einer Kürzung von 2,28 auf 1,60 australische Dollar und vergab wie Jefferies die Einstufung Sell. Zwischen den Häusern liegt damit eine Differenz von mehr als 50 Prozent beim fairen Wert, ein Beleg für die gespaltene Einschätzung der operativen Risiken.

Wachstumsstory trifft auf Marktanteilsrealität

Ein Punkt zeigt die Kluft zwischen Unternehmenserzählung und Ergebnis besonders deutlich. DroneShield stellte während der Fußballweltmeisterschaft 2026 die Erkennungs- und Abwehrtechnik für den Austragungsort Kansas City, ein Auftritt, den das Unternehmen selbst als Beleg seiner Führungsposition im Behördensegment darstellt. Von den insgesamt 325 Millionen US-Dollar, die US-Behörden für den Drohnenschutz an elf Bundesstaaten verteilten, sicherte sich DroneShield laut The Motley Fool unter Berufung auf die Einschätzung von Bell Potter jedoch nur ein geschätztes Volumen von 5 bis 10 Millionen US-Dollar. Etablierte Anbieter wie Axon Enterprise kamen demnach auf einen größeren Anteil. Der eigene Anspruch, im öffentlichen Sicherheitsmarkt führend zu sein, deckt sich damit bislang nicht mit dem tatsächlichen Auftragsanteil.

Regulatorisches Risiko bleibt offen

Zur Bewertungsdebatte kommt ein ungelöstes regulatorisches Risiko hinzu. Australiens Börsenaufsicht ASIC untersucht seit Mai 2026 Unternehmensmeldungen und Aktienverkäufe aus dem November 2025, ein Ergebnis steht weiterhin aus. DroneShield erklärte, vollständig mit der Behörde zu kooperieren. Für Anleger bleibt damit neben der Bewertungsfrage ein zweiter offener Punkt bestehen, der unabhängig vom operativen Wachstum auf dem Kurs lastet.

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Der nächste belastbare Datenpunkt ist der geprüfte Halbjahresbericht, den DroneShield für den 26. August angekündigt hat. Einen Tag später folgt eine Investorenkonferenz, auf der sich zeigen dürfte, ob das Management die Fragen zu Marge und Auftragsqualität ausräumen kann oder ob die Skepsis der Analysten bestätigt wird.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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