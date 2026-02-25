Im Spannungsfeld

Die Tesla-Aktie geriet zuletzt unter Druck - doch während große Fonds Milliardenbeträge abziehen, greifen Privatanleger zu. Steht der Musk-Konzern vor einer Trendwende?

• Tesla-Aktie seit Jahresbeginn im Abwärtstrend

• Institutionelle Investoren verkaufen Tesla-Aktien im großen Stil

• Privatanleger kaufen gezielt nach



Die Tesla-Aktie steht erneut im Zentrum eines Machtkampfs an der Börse. Während große institutionelle Investoren ihre Bestände teils massiv reduzieren, nutzen Privatanleger die jüngste Kursschwäche offenbar gezielt für Zukäufe. Damit entwickelt sich bei der Aktie des US-Elektroautobauers ein bemerkenswerter Gegensatz zwischen professionellen Anlegern und Retail-Investoren.

Seit Jahresbeginn hat die Tesla-Aktie über sieben Prozent an Wert verloren (Stand: Schlusskurs vom 25. Februar 2026). Der Gesamtmarkt tendiert zwar bislang seitwärts, zeigt sich jedoch anfällig für stärkere Schwankungen. Vor allem der Abverkauf bei Technologie- und Softwarewerten zwingt Investoren zu einer Neubewertung wachstumsstarker Titel.

Milliarden-Umschichtungen bei institutionellen Investoren

Im Zentrum der aktuellen Diskussion steht die strategische Ausrichtung des Konzerns. Entscheidend sei laut Experten die Frage, ob die langfristigen Ambitionen im Bereich künstliche Intelligenz und autonomes Fahren die kurzfristigen Belastungen im Kerngeschäft überstrahlen können.

Laut Daten des Analysehauses Quiver Quantitative haben zahlreiche Fonds ihre Tesla-Positionen im vierten Quartal 2025 deutlich reduziert. So verringerte UBS Asset Management seinen Bestand um rund 59 Millionen Aktien - ein Rückgang um etwa 74 Prozent. Die verbleibende Beteiligung beläuft sich auf gut 20 Millionen Aktien. Auch Nomura Holdings reduzierte seine Position um mehr als 80 Prozent und verkaufte nahezu fünf Millionen Aktien, wie aus den Daten hervorgeht. Goldman Sachs trennte sich von fast 2,5 Millionen Papieren, bleibt jedoch weiterhin einer der größten institutionellen Anteilseigner. Morgan Stanley wiederum senkte sein Engagement bereits das dritte Quartal in Folge. Die Daten deuten darauf hin, dass viele professionelle Investoren Gewinne sichern oder Risiken im Technologiesektor reduzieren.

Tesla-Aktie im Fokus der Privatanleger

Demgegenüber zeigen sich Privatanleger bemerkenswert entschlossen. Laut Daten von JPMorgan Chase, wie sie in einem aktuellen Bericht von Yahoo Finance wiedergegeben wurden, kauften Privatanleger in der Woche vom 12. bis 18. Februar 2026 Tesla-Aktien im Volumen von 326 Millionen US-Dollar. Damit gehörte Tesla zu den meistgekauften Einzelwerten.

"Trotz eines Stimmungsüberhangs im Zusammenhang mit ehrgeizigen Capex-Plänen - der eine ansonsten solide Berichtssaison dämpfte und einige dazu veranlasste, Zuflucht abseits von KI-Themen zu suchen - blieben Privatanleger bei ihrer Aktienallokation standhaft […]", schrieb Arun Jain von JPMorgan gemäß Yahoo Finance. Die sogenannten "Magnificent Seven" dominieren dabei weiterhin die Käufe der Privatanleger, heißt es. Innerhalb dieser Gruppe rangiere Tesla auf Platz zwei hinter Microsoft.

Tesla-Aktie vor Trendwende oder weiterer Druck?

Ob die Privatanleger langfristig gegen den Trend der institutionellen Investoren bestehen können, bleibt offen. Historisch folgen Retail-Ströme häufig zeitverzögert den Bewegungen großer Marktteilnehmer.

Derzeit jedoch setzen offenbar viele Kleinanleger weiterhin auf die strategische Vision rund um KI, autonomes Fahren und zukünftige Wachstumsfelder. Gleichzeitig dürfte ein weiteres Ereignis zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen: der geplante Börsengang von SpaceX.

Wahrscheinlich ist laut Branchenkennern eine erhöhte Volatilität - und ein Wertpapier, das auch in den kommenden Monaten für intensive Diskussionen sorgen dürfte.

