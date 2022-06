Im Urlaub und auf Reisen: Mit diesen Tipps wird das Smartphone zum perfekten Reisebegleiter

Werbung

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX beendet Freitagshandel weit abgeschlagen -- Wall Street schließt in Rot -- Bayer setzt sich in weiterem Glyphosat-Prozess durch -- thyssenkrupp, Credit Suisse im Fokus

Goldman Sachs senkt den Daumen für Netflix. Bank of England findet Schwachstellen in Notfallplänen von HSBC, Lloyds und Standard Chartered. Übernahmefantasie treibt Aktien von HelloFresh, Delivery Hero und Just Eat Takeaway.com an. Russlands Notenbank senkt Leitzins stärker als erwartet. Norwegen beendet Vertrag mit Airbus-Tochter. Citigroup sieht neue Chance für Knorr-Bremse.