iMetal Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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iMetal Resources veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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