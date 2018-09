IMK: Boom derzeit weitaus wahrscheinlicher als Rezession

BERLIN (Dow Jones)--In der deutschen Wirtschaft ist eine weitere Hochkonjunktur laut einer neuen Analyse des Wirtschaftsforschungsinstituts IMK "derzeit weitaus wahrscheinlicher als eine Rezession". Trotz zuletzt schwächerer Auftragseingänge aus dem Ausland gehe der Aufschwung der deutschen Wirtschaft weiter, erklärten die Ökonomen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Die Aussichten hätten sich "in den vergangenen Wochen sogar weiter aufgeheitert", signalisiere der Konjunkturindikator des IMK.

Das Risiko, dass Deutschland in den kommenden drei Monaten in eine Rezession gerate, sei spürbar gesunken. Für den Zeitraum von September bis Ende November weist das IMK-Wachstumsradar, das die aktuellsten verfügbaren Daten über die Wirtschaftslage bündelt, nach Angaben des Instituts eine mittlere Rezessionswahrscheinlichkeit von 5,5 Prozent aus - gegenüber noch 14,2 Prozent im August. Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft bis Ende November in eine Boomphase eintrete, liege hingegen nunmehr bei 43,5 Prozent nach 28,7 Prozent im August.

Der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator zeigt damit laut IMK "grün-gelb". Dies stehe noch nicht für eine Hochkonjunktur, aber für eine Phase mit fortgesetzt solidem Wachstum. "Der Aufschwung unterstreicht erneut seine Qualitäten als Dauerläufer", erklärte der wissenschaftliche IMK-Direktor Gustav Horn. Egal ob Schwächephasen in Schwellenländern drohten oder protektionistische Provokationen des US-Präsidenten - "bisher hat die konjunkturelle Entwicklung allen Gegenwinden getrotzt".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2018 03:31 ET (07:31 GMT)