IMK-Konjunkturindikator trübt sich spürbar ein

BERLIN (Dow Jones)--Das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten eine Rezession durchläuft, ist zuletzt spürbar gestiegen. Das signalisiert der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, wie das Institut mitteilte. Für den Zeitraum von Mai bis Ende Juli weise der Indikator eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 37,6 Prozent aus, nachdem sie im April für die folgenden drei Monate noch 26 Prozent betragen habe.

Der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator schalte wegen der Eintrübung erstmals seit Januar von "gelb-grün" auf "gelb-rot", was für eine erhöhte konjunkturelle Unsicherheit stehe. Allerdings blieben die Werte für Mai bis Juli nach wie vor deutlich unter der Schwelle für eine akute Rezessionsgefahr. Die neue Drei-Monats-Prognose stehe daher für "eine Fortsetzung des verhaltenen Wachstumskurses der deutschen Wirtschaft", analysierte IMK-Konjunkturexperte Thomas Theobald.

Dass die Rezessionswahrscheinlichkeit gestiegen sei, gehe vor allem auf Entwicklungen im Verarbeitenden Gewerbe zurück, insbesondere der Bauwirtschaft, der energieintensiven Industrie und der Exportwirtschaft. Einige Branchen wie die Automobilindustrie würden noch in nennenswertem Umfang von Lieferengpässen gebremst - auch wenn diese sich nach und nach auflösten. Zunehmend Sorge macht den IMK-Experten nach eigenen Angaben ein wenig dynamisches außenwirtschaftliches Umfeld.

"Das außenwirtschaftliche Umfeld ermöglicht der stark exportorientierten deutschen Wirtschaft über die Sommermonate wahrscheinlich nur ein maues Wachstum", erklärte Theobald. "Umso wichtiger wäre es, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen nicht zu weit in den restriktiven Bereich erhöht und die Binnennachfrage in Abwägung mit dem Ziel der Preisstabilität nicht unverhältnismäßig dämpft." Die geldpolitische Straffung durch die vorangegangenen Leitzinserhöhungen entfalte derzeit ihre volle Wirkung, was sich am Einbruch der Kreditnachfrage ablesen lasse. Weitere Zinsschritte seien aus Sicht des IMK derzeit nicht nötig.

