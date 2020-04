IMK: Kontaktbeschränkungen nicht übereilt lockern

Von Andreas Kißler

DÜSSELDORF/BERLIN (Dow Jones)--Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat in der Debatte um einen Exit aus den Corona-Maßnahmen vor einer zu schnellen Lockerung der Kontaktbeschränkungen gewarnt. "Nicht nur aus gesundheitspolitischer Perspektive, sondern auch aus ökonomischer Sicht sollte die Lockerung der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie auf keinen Fall übereilt erfolgen, sondern in gut vorbereiteten Schritten", erklärte das Institut. Am Mittwoch will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ländern über das Thema beraten.

Eine vorschnelle Aufhebung der Beschränkungen berge die Gefahr, dass es zu einem neuen Emporschießen der Corona-Infektionen komme, die Kontaktbeschränkungen erneut verschärft werden müssten und es am Ende zu längeren - und damit ökonomisch kostspieligeren - Einschränkungen komme, schrieben die Ökonomen in einer Kurzstudie. Die Schritte zu einer Lockerung müssten zudem unbedingt mit genug Vorlauf kommuniziert werden. "Es ist wichtiger, dass die Kontaktbeschränkungen nachhaltig gelockert werden, als dass sie schnell gelockert werden", betonte Institutsleiter Sebastian Dullien.

Die Kosten der Kontaktbeschränkungen stiegen zwar mit einem Andauern über Anfang Mai hinaus überproportional, weil die Gefahr wachse, dass es zu Unternehmenspleiten und in der Folge zu steigender und sich verfestigender Arbeitslosigkeit komme. Jeder Monat, den die Kontakteinschränkungen unverändert fortgesetzt werden müssen, kostet laut einer Schätzung der Forscher etwa einen Prozentpunkt Wachstum - zusätzlich zu den 4 Prozent Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts (BIP), mit denen das IMK für 2020 jetzt schon rechne.

Dullien betonte aber, das Risiko eines anhaltenden Stop-and-Go mit erneuten flächendeckenden Schließungen von Schulen, im Einzelhandel und in der Gastronomie wiege schwer. "Am Ende zählt die Gesamtdauer der Betriebsunterbrechungen. Wenn jetzt für zwei Wochen alles wiedereröffnet wird, um dann wieder für zwei Monate schließen zu müssen, ist nichts gewonnen", erklärte der Ökonom. Simulationsrechnungen des IMK mit epidemiologischen Modellen zeigten, dass sich nach einer Lockerung innerhalb weniger Wochen wieder ein exponentielles Infektionswachstum einstellen könnte, wenn nicht gleichzeitig die Reproduktionsrate deutlich und nachhaltig gesenkt werde.

Eckpunkte in den nächsten Tagen kommunizieren

Wichtig ist deshalb laut IMK "eine intelligente Strategie der Öffnung". Die Eckpunkte dafür müssten in den allernächsten Tagen klar und praktisch umsetzbar kommuniziert werden, wenn eine Lockerung ab Anfang Mai beginnen solle. Wichtig sei im ersten Schritt die rasche Kommunikation und Umsetzung von Infektionsschutz und Abstandsregeln in Kindertagesstätten, Schulen, Einzelhandel und Gastronomie. "Den Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen muss klarer als bisher gesagt werden, was ab wann auf sie zukommt", erklärte Dullien.

In Schulen und Kitas sollte nach den Empfehlungen der Forscher soweit möglich durch "Separation und Kohortierung bestimmter Gruppen" zunächst ein teilweiser Betrieb wieder aufgenommen werden - jede Klasse habe etwa nur noch jeden zweiten Tag Unterricht bei klarer räumlicher Trennung von Klassen. In Geschäften und Dienstleistungsbetrieben solle generell mit Trennwänden und je nach Größe zunächst mit Einlassbeschränkungen gearbeitet werden.

Sobald die Verfügbarkeit von einfachem Mund-Nasen-Schutz gegeben sei, sollte zudem "überprüft werden, inwieweit eine generelle Pflicht zum Tragen dieser einfachen Masken auf öffentlichen Wegen die Infektionsverbreitung begrenzen könnte". Solange es akute Beschränkungen der verfügbaren Ressourcen etwa bei Atemmasken gebe, sei ein schnelles Hochfahren der heimischen Produktion sinnvoll und sollte von der Regierung durch Großbestellungen und langjährige Lieferverträge gefördert werden.

Große Bedeutung würden auch deutlich ausgeweitete Testkapazitäten und möglichst flächendeckende Möglichkeiten zum Tracking und zur effektiven Information von Kontaktpersonen nach Infektionen haben. Die Nutzung von Handy-Apps sollte dabei geprüft werden, allerdings aufgrund von Datenschutzüberlegungen möglichst ohne zentrale Speicherung von Kontakt- oder Bewegungsprofilen und zeitlich begrenzt. Auch solle darüber nachgedacht werden, in Regionen mit niedrigen Infektionsraten mit der Lockerung für Ortsansässige voranzuschreiten.

