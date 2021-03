IMK sieht kräftige Erholung trotz großer Risiken

Von Andreas Kißler

DÜSSELDORF/BERLIN (Dow Jones)--Trotz des erst einmal verlängerten Lockdowns und des schleppenden Starts beim Impfprogramm wird sich die deutsche Wirtschaft nach Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung in diesem und im kommenden Jahr kräftig erholen. Im Jahresdurchschnitt 2021 lege das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 4,9 Prozent zu und 2022 um 4,2 Prozent, sagten die Ökonomen voraus. Sie bestätigten damit für dieses Jahr ihre bisherige Prognose, für kommendes gaben sie erstmals eine ab.

Treibende Kräfte des Wachstums seien in diesem Jahr sowohl der sehr dynamische Außenhandel als auch ein wieder zunehmender privater Konsum, der 2022 zum dominierenden Wachstumsfaktor werde. Auch die Investitionen lieferten spürbare positive Impulse. Die Arbeitslosenquote sinke in diesem Jahr geringfügig auf durchschnittlich 5,8 Prozent. Im Jahr 2022 gehe die Arbeitslosigkeit dann deutlicher zurück, die Quote werde im Jahresdurchschnitt bei 5,3 Prozent liegen. Die Zahl der Arbeitslosen sinke 2021 im Jahresmittel um 30.000 auf rund 2,66 Millionen Menschen und 2022 spürbar um weitere gut 220.000.

"Medizinisch ist die Corona-Pandemie leider längst noch nicht besiegt, und damit bleiben Risiken. Aber ökonomisch stehen die Zeichen nach dem harten Jahr 2020 erst einmal auf Entspannung", sagte der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien. Erstens funktioniere die Stabilisierungspolitik der Bundesregierung weiterhin recht gut - bei aller berechtigten Kritik an teilweise schleppenden Hilfszahlungen. Und zweitens profitiere vor allem die deutsche Industrie von der kräftigen Nachfrage aus Asien, den USA und auch vielen EU-Ländern.

Deutlich höheres Impftempo wahrscheinlich

Auch wenn die Fortschritte bei den Impfungen bisher relativ langsam seien, rechneten die Ökonomen zudem damit, dass der private Konsum im Verlauf dieses Jahres kräftig anziehe. Einschränkungen könnten gelockert werden, und es sei viel Geld gespart worden, das in diesem und im kommenden Jahr ausgegeben werden könne. Dabei spiele auch eine Rolle, dass nach Berechnungen der Ökonomen eine deutliche Beschleunigung des Impftempos ab April wahrscheinlich und sogar eine Impfung aller impfwilligen Erwachsenen in Deutschland bis Ende Juli möglich sei.

Stimulierend wirkten zudem die weitgehende Abschaffung des Solidaritätszuschlags, höhere Kindergeldzahlungen und Steuersenkungen durch das Familienentlastungsgesetz sowie die Einführung der Grundrente. Auf den tiefsten Einbruch der Konsumausgaben in der Geschichte der Bundesrepublik 2020 folgen nach der IMK-Prognose daher zwei Jahre mit sehr dynamischer Konsumentwicklung: 2021 kalkulieren die Forscher mit einer Zunahme um 4,6 Prozent im Jahresdurchschnitt, 2022 mit 6,0 Prozent.

Die weltwirtschaftliche Erholung beflügele die deutschen Ausfuhren in diesem Jahr stark. Das IMK rechnet mit einem Wachstum der Exporte um 10,9 Prozent. Die Importe legen nach der Prognose um 7,3 Prozent zu. Im kommenden Jahr sollen die Exporte um 6,8 Prozent und die Importe um 8,0 Prozent steigen. Die Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen wachsen laut IMK 2021 um 9,3 Prozent und 2022 um 5,8 Prozent.

Inflationsrate bleibt unter EZB-Zielmarke

Obwohl höhere Energiepreise und die Rückkehr zu den alten Mehrwertsteuersätzen die Inflation beschleunigten, bleibe die Zunahme der Verbraucherpreise auch 2021 mit 1,7 Prozent knapp unter der Zielinflationsmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Im kommenden Jahr geht die Inflationsrate nach den Berechnungen leicht auf 1,5 Prozent zurück. Das gesamtstaatliche Defizit sehen die Forscher 2021 bei 3,8 Prozent des BIP und 2022 bei 1,3 Prozent.

"Unsere Prognose ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, es ist ja schwer einzuschätzen, wie heftig eine dritte Corona-Welle wird. Deshalb überwiegen zur Zeit eindeutig die zusätzlichen Risiken", konstatierte Dullien. Er sah aber auch "gewisse Chancen, dass es besser läuft als wir momentan annehmen". Auf der Chancenseite nannten die Ökonomen in erster Linie eine noch kräftigere Nachfrage bei wichtigen Handelspartnern sowie forcierte Investitionen in klimafreundliche Techniken. Zu den möglichen Gefahren zählten sie neben einer drastischen Zuspitzung der Pandemiesituation und weiteren Rückschlägen bei den Impfungen eine größere Insolvenzwelle.

Mindestens ebenso schädlich wäre es aber, wenn "die Bundesregierung eine fiskalpolitische Konsolidierung einleitet, bevor ein selbsttragender Aufschwung eingesetzt hat". Angesichts eines großen Investitionsbedarfs insbesondere bei klimafreundlichen Technologien und hoher Leistungsbilanzüberschüsse müssten Investitionen über die nächsten Jahre absolute Priorität haben. Notwendig sei sowohl eine Verstetigung der öffentlichen Investitionen auf hohem Niveau als auch ein ausgearbeiteter Plan, wie diese im Falle einer konjunkturellen Abschwächung zügig hochgefahren werden könnten. Der notwendige Spielraum bei den Staatsfinanzen sei auf jeden Fall gegeben.

