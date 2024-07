IMK sieht leichte Konjunktureintrübung für kommende drei Monate

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Aussichten für die Konjunktur in Deutschland haben nach mehreren Monaten mit positiver Tendenz einen Dämpfer erhalten. Das signalisiert der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, wie das IMK mitteilte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in den nächsten drei Monaten eine Rezession durchläuft, sei in den letzten Wochen erstmals etwas gestiegen, nachdem sie zuvor viermal in Folge zurückgegangen war. Für das dritte Quartal von Juli bis Ende September weist der Indikator laut IMK eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 44,4 Prozent aus. Anfang Juni betrug sie für die folgenden drei Monate noch 39,5 Prozent.

Auch die statistische Streuung im Indikator, in der sich die Verunsicherung der Wirtschaftsakteure ausdrückt, hat sich nach den Angaben leicht erhöht. Trotz der Eintrübung zeige der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator wie in den drei Vormonaten "gelb-rot", was eine erhöhte konjunkturelle Unsicherheit signalisiert, aber keine akute Rezessionsgefahr. Zwischen Juni 2023 und März 2024 hatte die Konjunkturampel noch durchgängig auf "rot" gestanden.

Die aktuelle Zunahme des Rezessionsrisikos beruhe im Wesentlichen darauf, dass zuletzt die Auftragseingänge und die Produktion im produzierenden respektive verarbeitenden Gewerbe zurückgegangen seien. Auch Stimmungsindikatoren wie der Ifo-Index hätten sich im Vergleich zum Vormonat leicht eingetrübt. Positive Trends bei verschiedenen Finanzmarktindikatoren haben dagegen verhindert, dass das Rezessionsrisiko stärker zugenommen hat. So ist der "Finanzmarktstress", den das IMK auf Basis eines breiten Kranzes von Finanzmarktindikatoren ermittelt, vergleichsweise niedrig.

"Die konjunkturelle Aufwärtsbewegung ist nicht selbsttragend", erklärte IMK-Konjunkturexperte Thomas Theobald. Während die Daten der Vormonate Grund zur Hoffnung gegeben hätten, dass eine sich belebende Weltkonjunktur die deutsche Exportwirtschaft, insbesondere im Bereich der Investitionsgüterproduktion, mitziehe, stelle sich die aktuelle Lage differenzierter und schwieriger dar: "Neue Handelskonflikte können als Bremsklotz für die exportorientierte deutsche Industrie wirken. Bleiben größere Investitionsimpulse - wie derzeit absehbar - weiter aus, dürfte es allein der private Verbrauch sein, der allmählich an Fahrt gewinnt", sagte er. "Das dürfte gesamtwirtschaftlich bis in den Herbst hinein aber nur für ein maues Wachstum reichen."

In seiner aktuellen Konjunkturprognose rechne das IMK für dieses Jahr mit einem minimalen Wirtschaftswachstum von 0,1 Prozent. Die Umfrage-, Produktions- und Auftragsdaten, die in den Konjunkturindikator eingeflossen sind, wurden laut den Angaben allesamt vor der Haushaltseinigung und der Vorstellung der Wachstumsinitiative der Bundesregierung erhoben. Ob sich Veränderungen in der Stimmung der Unternehmen durch die Einigung der Koalition und die Ankündigung der Haushaltspläne ergäben, zeige sich somit frühestens in der August-Auswertung des Konjunkturindikators.

