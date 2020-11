IMK: Teil-Lockdown erhöht Rezessionsgefahr leicht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten erneut in eine Rezession gerät, ist durch die stärkere Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie und den Teil-Lockdown leicht gestiegen, es bleibt aber insgesamt relativ niedrig. Das signalisiert der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. In der Dreimonatsprognose für November bis Ende Januar zeige der Indikator eine mittlere Rezessionswahrscheinlichkeit von 17,7 Prozent an - nach 12,6 Prozent im Oktober, teilte das IMK mit.

Dabei sei zu beachten, dass der Indikator auf der gängigen technischen Definition aufbaue, die eine Rezession als eine zweimalige aufeinander folgende Schrumpfung der Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich definiert. Da nach dem tiefen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im Frühjahr die Wirtschaft im Ende September abgelaufenen dritten Quartal wieder deutlich gewachsen sei, sei technisch die Rezession beendet worden, auch wenn sich die Ertragslage und die Kapazitätsauslastung vieler Unternehmen noch auf Krisenniveau befänden.

Zudem habe sich in den vergangenen Wochen nicht nur die Rezessionswahrscheinlichkeit moderat erhöht, auch die statistische Streuung im Indikator - die die Verunsicherung der Wirtschaftsakteure widerspiegle - sei mit aktuell 14,1 Prozent vergleichsweise hoch. Der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator schaltet daher den Angaben zufolge von "grün" (Rezessionswahrscheinlichkeit plus Streuung unter 30 Prozent) auf "gelb-grün". Der leichte Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit beruht nach der IMK-Analyse auf einem Rückgang der Auftragseingänge aus dem Ausland für das verarbeitende Gewerbe und einer Eintrübung der Finanzmarktindikatoren.

Die aktuellen Indikatorergebnisse stützten das IMK bei der Einschätzung, dass sich die konjunkturelle Erholung in Deutschland zwar grundsätzlich fortsetze, aber in den Wintermonaten einen spürbaren Dämpfer erfahre. In den nächsten Monaten dürfte die konjunkturelle Lage weiterhin stark von der Corona-Krise geprägt bleiben, sagten die Ökonomen voraus. Das gelte besonders für die BIP-Entwicklung im Schlussquartal des Jahres 2020. Dabei zieht das Wiederaufflammen des Infektionsgeschehens nach Analyse der Ökonomen nicht nur die Ertragslage der Unternehmen in Mitleidenschaft, deren Geschäftstätigkeit zur Eindämmung der Pandemie unmittelbar unterbunden sei, sondern auch solcher, für die Nachfragerückgänge zu erwarten seien.

