IMK: Wirtschaft kommt im dritten Quartal aus der Rezession

DÜSSELDORF/BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft wird im laufenden dritten Quartal aus der Rezession kommen und im Vergleich zum zweiten Quartal mit seinem dramatischen Einbruch kräftig zulegen - es gebe aber Anzeichen dafür, dass die wirtschaftliche Erholung im weiteren Jahresverlauf wieder an Fahrt verliere, wie das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung voraussagt.

"Der aktuell 'V-förmige'-Verlauf der Konjunktur dürfte sich im vierten Quartal abflachen", erklärte das IMK. Das signalisiere der Konjunkturindikator des Instituts. In der Dreimonatsprognose für September bis Ende November zeigt der Indikator den Angaben zufolge eine mittlere Rezessionswahrscheinlichkeit von 2 Prozent an - nach 5,2 Prozent im August. Dabei sei zu beachten, dass der Indikator auf der gängigen technischen Definition einer Rezession als zweimalige aufeinander folgende Schrumpfung der Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich aufbaue.

Da nach dem historisch einmaligen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Frühjahr im laufenden Quartal die Wirtschaft wieder deutlich wachse, werde nach aller Voraussicht technisch die Rezession im laufenden Quartal beendet, auch wenn sich die Ertragslage und die Kapazitätsauslastung der deutschen Wirtschaft noch auf Krisenniveau befänden. Dementsprechend zeige das nach dem Ampelsystem arbeitende IMK-Frühwarnsystem derzeit "grün" an, weil keine akute Gefahr eines weiteren Rückgangs des BIP bestehe.

"Deutschland wird im laufenden Quartal nach technischer Definition die Rezession verlassen, die Krise hält aber weiter an", konstatierte der Wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien. Die niedrige Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs der Wirtschaftsaktivität beruht nach der IMK-Analyse auf einer Aufwärtsentwicklung in vielen ausgewerteten Bereichen. Den größten Einfluss habe eine weitere Verbesserung der Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Zudem hätten sich sowohl Produktion als auch Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe positiv entwickelt, wenn auch von niedrigem Niveau. Erstmals seit März 2019 sei auch die Zahl der offenen Stellen nicht mehr gesunken.

Die Aufhellung des Konjunkturbarometers bestärkt die Ökonomen nach eigenen Angaben in der Erwartung, dass sich die konjunkturelle Erholung fortsetzt, unterstützt durch wirtschaftspolitische Maßnahmen von Bundes- und Landesregierungen. Allerdings werde es noch mindestens bis Ende 2021 brauchen, um das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen, betonte Dullien, zumal die Erholung zunächst wieder an Dynamik verlieren dürfte. Dass die Produktion im verarbeitenden Gewerbe im Juli verhaltener gewachsen sei als in den Monaten davor, liefere "ein Indiz dafür, dass sich der Aufholeffekt in den nächsten Monaten zumindest in einem Teil der Wirtschaft abschwächen wird".

