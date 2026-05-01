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Immer mehr Deutsche wohnen in der Schweiz

11.05.26 09:46 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Schweiz ist der beliebteste Wohnort von Deutschen im europäischen Ausland. Anfang 2025 hatten etwa 330.000 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ihren Wohnsitz in der Schweiz, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Innerhalb von zehn Jahren sei die Zahl der Deutschen in der Schweiz um rund 10,7 Prozent gestiegen.

Auch in Österreich leben vergleichsweise viele Deutsche: Anfang 2025 waren es laut Auswertung etwa 240.000. Die Deutschen waren damit die größte Gruppe ausländischer Staatsangehöriger in Österreich. "Die Schweiz und Österreich grenzen beide an Deutschland", schrieben die Statistikerinnen und Statistiker. "Zudem ist Deutsch dort Amtssprache, somit entfällt die Sprachbarriere."

In Österreich jüngere, in Spanien ältere Deutsche

In Spanien hatten demnach rund 132.000 Deutsche ihren Wohnsitz. Die Zahl steige erst seit 2022 wieder, hieß es. "Viele Jahre war die Zahl der Deutschen in Spanien rückläufig."

Warum jemand im Ausland lebt, wurde nicht untersucht. "Ein Ländervergleich in der Altersstruktur für 2025 zeigt aber, dass beispielsweise in Österreich mehr jüngere Altersgruppen, in Spanien hingegen eher höhere Altersgruppen vertreten waren", teilte das Amt mit. In Österreich gehörten rund 13,3 Prozent der Deutschen zur Altersgruppe der 65-Jährigen oder Älteren, in Spanien sei der Anteil mit 26,8 Prozent doppelt so hoch gewesen.

Die Daten stammen von der EU-Statistikbehörde Eurostat und vom nationalen Bundesamt für Statistik in der Schweiz BFS. Nicht für alle Länder lagen demnach aktuelle Zahlen vor. Deutsche, die auch die Staatsangehörigkeit des Wohnlandes haben, wurden nicht mitgezählt./wem/DP/zb