Immer mehr Hacker-Angriffe auf Krankenhäuser und Versorger

FRANKFURT (Dow Jones)--Hacker dringen immer öfter in Computernetze von Krankenhäusern und anderen systemrelevanten Organisationen wie Versorger ein. In diesem Jahr registrierte die Bundesregierung bis Anfang November 43 erfolgreiche Angriffe auf Gesundheitsdienstleister. Das ist fast jede Woche einer und schon jetzt mehr als doppelt so viel wie im gesamten vergangenen Jahr. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.) vorliegt.

Nicht nur Krankenhäuser seien betroffen, sondern auch Energie- und Wasserversorger, Banken und Versicherungen sowie andere Organisationen. Insgesamt wurden nach Angaben der F.A.S. bis Anfang November 171 erfolgreiche Hackerangriffe auf Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur gezählt. Im vergangenen Jahr waren es 121, im Jahr davor nur 62.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jürgen Martens kritisiert in der F.A.S. die Bundesregierung für ihren Umgang mit dem Problem: "Hier tragen die Behörden Verantwortung. Wir verschaffen uns bisher sogar zu wenig Überblick über die Bedrohung".

November 22, 2020 06:52 ET (11:52 GMT)

