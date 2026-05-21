Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

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Heute im Fokus

Bürgermeister blockiert Palantir-Deal von Londoner Polizei. Bund plant Einstieg bei KNDS. SpaceX mit Milliardenverlust. easyJet hofft auf Last-Minute-Urlauber. Bayer: FDA beschleunigt Prüfung von zusätzlicher Finerenon-Indikation. AT&S streicht erneut die Dividende. Telekom-Angestellte erneut zum Warnstreik aufgerufen. Samsung und Gewerkschaft wenden historischen Streik ab.