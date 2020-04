Immobilienbranche: Weniger Kunden in Fußgängerzonen als vor Corona

BERLIN (dpa-AFX) - In den Fußgängerzonen und Handelszentren der deutschen Städte sind nach Beobachtung der Immobilienbranche deutlich weniger Kunden unterwegs als vor der Coronavirus-Pandemie. Für ausgewählte Orte sprach der Zentrale Immobilien-Ausschuss am Dienstag von Rückgängen zwischen rund 40 und 70 Prozent. In Einkaufszentren sei das Minus größer als in Fußgängerzonen. "Es knubbelt sich nicht", betonte der Verband.

Am Montag hatten mehrere Bundesländer die coronabedingten Einschränkungen gelockert, viele Geschäfte öffneten zum ersten Mal seit Wochen. Die Branche forderte mehr Mitsprache bei weiteren Entscheidungen zum Schutz vor Corona. Sie hob den hohen volkswirtschaftlichen Wert der Handelsimmobilien hervor./bf/DP/jha