Immobilienfinanzierungen trotz leichter Erholung auf niedrigem Niveau

BERLIN (Dow Jones)--Das Immobilienfinanzierungsneugeschäft ist im ersten Quartal um 3,2 Prozent auf 25,6 Milliarden Euro gestiegen, wie der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) berichtet. Trotz des Anstiegs im Vergleich zum Vorquartal bewegt sich die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen jedoch grundsätzlich weiter auf einem im längerfristigen Vergleich niedrigen Niveau.

Der Immobilienmarkt habe aufgrund veränderter Rahmenbedingungen - wie beispielsweise dem Krieg in der Ukraine oder dem Inflations- und Zinsanstieg - bereits im Verlauf des vergangenen Jahres jegliche Dynamik eingebüßt, hieß es. Dies habe sich daher auch im Finanzierungsgeschäft niedergeschlagen.

Gegenüber dem ersten Quartal 2022, in dem etwa aufgrund von Vorzieheffekten in Erwartung steigender Zinsen mit 49,0 Milliarden Euro ein Rekordergebnis verzeichnet worden war, ergab sich nach den ersten drei Monaten des Jahres 2023 ein Minus von 47,8 Prozent.

"Die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen wird nach wie vor von der generellen Zurückhaltung der Marktteilnehmer im Immobilienmarkt bestimmt. Die noch nicht abgeschlossene Adjustierung von Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern führt zu wenigen Transaktionen und damit auch zu einem geringen Neugeschäft bei den Immobilienfinanzierern", sagte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt.

Einbruch bei Wohnimmobilien

Bei den Wohnimmobilien verzeichneten die vdp-Mitgliedsinstitute im ersten Quartal dieses Jahres ein Minus von 4,2 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorquartal. Die größten Anteile entfielen dabei im ersten Quartal 2023 auf die Finanzierung von Ein- und Zweifamilienhäusern (44 Prozent) und Mehrfamilienhäusern (36 Prozent). Das weitere Wohnimmobilienfinanzierungsneugeschäft im Anfangsquartal 2023 betraf Eigentumswohnungen (15 Prozent) und Sonstiges wie etwa Bauland (5 Prozent).

Im Vergleich zum ersten Quartal des vergangenen Jahres (16,9 Milliarden Euro) fiel das Neugeschäft in der Wohnimmobilienfinanzierung sogar um 49,2 Prozent geringer aus.

Bei der Gewerbeimmobilienfinanzierung wurde in den ersten drei Monaten mit 9,3 Milliarden Euro ein Zuwachs von 19,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal registriert. Im Vergleich zum ersten Quartal 2022 nahm das Volumen an Gewerbeimmobilienfinanzierungen in den ersten drei Monaten des neuen Jahres allerdings um 45 Prozent ab. Der Bestand an ausgereichten Krediten belief sich zum 31. März 2023 auf 998,3 Milliarden Euro, nach 994,3 Milliarden Euro zum Jahresende 2022, so der Verband deutscher Pfandbriefbanken.

Insgesamt seien der Erwerb von Wohneigentum und das Investment institutioneller Anleger in Wohn- oder Gewerbeimmobilien schwieriger geworden. Der Verband führte dies auf die Preissteigerungen der vergangenen Dekade in Verbindung mit den stark gestiegenen Finanzierungskosten zurück. Dadurch sei die Erschwinglichkeit von Wohneigentum deutlich zurückgegangen. Außerdem seien die Renditeanforderungen an Immobilieninvestitionen gestiegen, da andere Asset-Klassen wie Anleihen an relativer Attraktivität gewonnen haben.

"So lange die gegenwärtige Phase der Unsicherheit über die weitere Preis- und Zinsentwicklung noch nicht abgeschlossen ist, dürfte auch die Nachfrage nach Finanzierungen verhalten bleiben", sagte Tolckmitt.

