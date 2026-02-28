DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.980 +0,2%Euro1,1619 +0,1%Öl84,06 +2,6%Gold5.173 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg: DAX vor Stabilisierung -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus
Top News
Kospi verliert -12 Prozent: Asien-Börsen fallen mit Iran-Krieg weiter - Aktien von Samsung & SK hynix auf Talfahrt Kospi verliert -12 Prozent: Asien-Börsen fallen mit Iran-Krieg weiter - Aktien von Samsung & SK hynix auf Talfahrt
adidas-Aktie fällt trotz geplanten Milliarden-Rückkäufen und Dividendenplus - Führungsriege langfristig zementiert adidas-Aktie fällt trotz geplanten Milliarden-Rückkäufen und Dividendenplus - Führungsriege langfristig zementiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Immobilienkonzern Aroundtown will Anteil an Grand City Properties erhöhen

04.03.26 06:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,76 EUR -0,01 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Grand City Properties S.A.
10,62 EUR 0,18 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der auf Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown (Aroundtown SA) will den Anteil an seiner Wohnimmobilien-Tochter Grand City Properties (GCP) (Grand City Properties) über einen Aktientausch auf knapp 90 Prozent ausbauen. GCP-Aktionäre können eine Aktie an dem Unternehmen in vier Aroundtown-Anteile tauschen. Dieses Angebot gelte für bis zu etwas mehr als 47 Millionen GCP-Anteile, wie Aroundtown am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Sollten dem im MDAX notierten Unternehmen so viele Anteile angeboten werden, würde der Anteil an Grand City Properties von derzeit etwas mehr als 60 Prozent auf fast 90 Prozent steigen.

Wer­bung

Die im SDAX gelistete GCP-Aktie hatte am Dienstag den Xetra-Handel mit 10,46 Euro beendet. Der Aroundtown-Kurs lag zuletzt bei 2,788 Euro. Gemessen an diesen Kursen liegt der Aufschlag bei der Offerte bei knapp sieben Prozent und das Volumen der Offerte liegt bei maximal etwas mehr als einer halben Milliarde Euro. Aroundtown wird an der Börse derzeit mit knapp 4,3 Milliarden Euro bewertet; Grand City Properties kommt auf etwas mehr als 1,8 Milliarden Euro./zb/mne/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown Property

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aroundtown SA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aroundtown SA

DatumRatingAnalyst
20.02.2026Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
16.02.2026Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2026Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.2026Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
23.01.2026Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.12.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
05.11.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
23.09.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
27.08.2025Aroundtown SA AddBaader Bank
13.08.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2026Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.2026Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
23.01.2026Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.02.2026Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
07.01.2026Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
26.11.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
26.11.2025Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
27.08.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen