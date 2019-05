Immobilienkonzern Vonovia beschließt Kapitalerhöhung

BOCHUM (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) hat eine Kapitalerhöhung beschlossen. Damit sollten brutto 650 Millionen Euro erlöst werden, teilte der Konzern am Montag in Bochum mit. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt sein.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Die Privatplatzierung wurde mit der Bekanntgabe der Kapitalerhöhung eingeleitet. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 17. Mai 2019 prospektfrei zum Handel zugelassen werden.

Den Erlös aus der Maßnahme will Vonovia in sein am Jahresende angekündigtes Geschäft in Schweden stecken. Die Tochter Victoria Park hatte die Übername von Immobilien für 450 Millionen Euro angekündigt. Neben der Refinanzierung dieses Deals soll der Nettoemissionserlös für zukünftiges Wachstum und allgemeine Gesellschaftszwecke verwandt werden./jsl/he