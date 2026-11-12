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Immobilienkrise: Deutsche Pfandbriefbank wird pessimistischer

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Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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GARCHING (dpa-AFX) - Die Unruhe an den Immobilienmärkten und die gestiegenen Zinsen machen der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) stärker zu schaffen als gedacht. Das Neugeschäft dürfte in diesem Jahr nur etwa 7,5 Milliarden Euro erreichen und damit das untere Ende der bisherigen Zielspanne, teilte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Donnerstag in Garching bei München mit. Auch beim Vorsteuergewinn rechnet Vorstandschef Kay Wolf nur noch mit einem Wert am unteren Ende der angepeilten Spanne von 30 bis 40 Millionen Euro. Analysten hatten zuletzt im Schnitt noch mit rund 39 Millionen gerechnet.

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Allerdings musste die Bank nach ihrer Krise der vergangenen Jahre im dritten Quartal erneut Rückgänge bei Einnahmen und Gewinn hinnehmen. Die gesamten Erträge sanken um ein Zehntel auf 99 Millionen Euro. Dies lag vor allem am Rückzug der Bank aus ihrem verlustreichen Geschäft in den USA. Der Gewinn vor Steuern schrumpfte von 14 Millionen auf 12 Millionen Euro. Auch unter dem Strich blieb mit ebenfalls 12 Millionen Euro etwas weniger übrig als ein Jahr zuvor.

Die Immobilienmärkte erholten sich langsamer und verhaltener als zu Beginn des Jahres erwartet, sagte Bankchef Wolf. "Viele Marktteilnehmer verschieben Transaktionsentscheidungen auf später." Angesichts dessen zeigte sich der Manager erfreut, dass die Bank ihr Neugeschäft in den ersten neun Monaten um 14 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro steigern konnte./stw/zb

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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Analysen

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.

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