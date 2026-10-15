Hypoport-Aktie fest: Höhere Zinsen bremsen Immobiliengeschäft - Europace wächst

Immobilienmarkt

15.10.26 11:04 Uhr

Höhere Zinsen belasten den privaten Wohnungsmarkt. Das bekommt auch der Finanzdienstleister Hypoport zu spüren.

So verzeichnete Hypoports Vermittlungsplattform Europace im dritten Quartal ein leichtes Plus von einem Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. In den ersten neun Monaten stagnierte das Transaktionsvolumen bei gut 57 Milliarden Euro. Hypoport sprach von "einer soliden operativen Entwicklung in einem rückläufigen Gesamtmarkt". Dabei sei das Volumen der privaten Immobilienfinanzierung bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken trotz Marktrückgang "deutlich gestiegen".

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Weiterhin seien in der privaten Immobilienfinanzierung überwiegend Käufe von Bestandsimmobilien finanziert worden. Der Neubau habe 2026 jedoch - von einem niedrigen Niveau kommend - die stärkste Wachstumsrate. Energetische Sanierungen und Anschlussfinanzierung blieben weiterhin auf niedrigem

Niveau.

"Während der Gesamtmarkt für private Immobilienfinanzierungen durch gestiegene Zinsen bei immer noch hohen Kaufpreiserwartungen der Verkäufer zwischenzeitlich nachgibt, verteidigen wir unser Transaktionsvolumen durch Zugewinne bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken", kommentierte Konzernchef Ronald Slabke.

Die Hypoport-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,07 Prozent höher bei 70,65 Euro.

/nas/mis

BERLIN (dpa-AFX)