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Immobilienwerte

Grand City Properties-Aktie verliert: Jefferies stuft ab

26.05.26 09:27 Uhr
Grand City Properties sackt ab: Jefferies senkt Daumen - lohnt der Einstieg noch? | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Grand City Properties gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Grand City Properties S.A.
9,52 EUR -0,26 EUR -2,66%
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Konkret wurde das Kursziel von 14,00 auf 9,90 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard sieht bei einigen europäischen Immobilienwerte attraktive Einstiegschancen angesichts niedriger Bewertungsniveaus im schwierigen Konjunkturumfeld. Der Druck von der Zinsseite erinnere an 2022, die Lage sei allerdings fundamental komplett anders, schrieb er am Montag. Die Bilanzen seien repariert, die Finanzierungsmärkte offen und die Ergebnisse stabilisierten sich. Bei Grand City Properties sieht Clouard derweil eine geringe Aktienliquidität nach der Anteilsaufstockung durch Aroundtown sowie einen anhaltenden Ergebnisdruck.

Die GCP-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,45 Prozent tiefer bei 9,55 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 00:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:00 / ET

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NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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