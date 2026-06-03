Immobilienwerte im Fokus

Die Sorge vor höheren Zinsen hält die Immobilienwerte am Montag auf Talfahrt.

Im DAX sanken Vonovia-Aktien mit minus zwei Prozent erstmals seit Ende Oktober 2023 wieder unter die 20-Euro-Marke. Darunter nähern sie sich ihrem Tief vom März 2023, das zu Zeiten des damaligen Zins-Erhöhungszyklusses bei gut 15 Euro liegt.

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Die Kursverluste erstreckten sich am Montag aber auch auf deutsche Nebenwerte in den Indizes MDAX und SDAX. Die Kurse von Aroundtown, TAG Immobilien, LEG und Grand City Properties büßten zwischen 1,9 und 4 Prozent ein.

Der Ukraine-Krieg mit seiner inflationstreibenden Wirkung hatte den Zins-Aufwärtszyklus angetrieben, nun steigen wieder Sorgen vor einer Wiederholung wegen der preistreibenden Wirkung des Iran-Krieges. Am Freitag erst hatte der US-Jobbericht Spekulationen bestärkt, dass die US-Notenbank Fed demnächst ihren Leitzins erhöhen wird.

In der Eurozone bereiten sich die Anleger auf eine Zinserhöhung der EZB an diesem Donnerstag vor. Laut dem Marktbeobachter Christian Nolting von der Deutschen Bank ist diese "so gut wie sicher". Die Märkte preisten für dieses Jahr sogar noch eine zweite Zinserhöhung bis Oktober ein - und eine dritte mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Er selbst geht aber von einem maßvolleren Ansatz aus, bei dem das Zinsniveau in der Eurozone höchstens 2,50 Prozent erreicht.

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Das Stimmungsbild im Immobiliensektor ist üblicherweise stark von Zinsperspektiven abhängig, weil höhere Zinsen generell den Immobilienmarkt bremsen und den Unternehmen die Kredite verteuern können.

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FRANKFURT (dpa-AFX)