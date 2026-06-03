DAX24.668 -0,4%Est506.057 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 +10,0%Nas25.709 -4,2%Bitcoin54.892 +0,1%Euro1,1539 +0,2%Öl94,56 +1,9%Gold4.338 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 SpaceX SPACEX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- NVIDIA: Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. -- Tesla, Meta Platforms, NEL, Infineon, SoftBank, Samsung im Fokus
Top News
Situation zwischen Iran und Israel eskaliert: DAX macht Verluste zum Wochenstart weitgehend wett Situation zwischen Iran und Israel eskaliert: DAX macht Verluste zum Wochenstart weitgehend wett
Bitcoin stabilisiert sich nach Rutsch unter die Marke von 60.000 US-Dollar Bitcoin stabilisiert sich nach Rutsch unter die Marke von 60.000 US-Dollar
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Immobilienwerte im Fokus

EZB dürfte Zins erhöhen: Aktien von Vonovia, Aroundtown & Co. unter Druck

08.06.26 14:34 Uhr
Aktien von Vonovia, Aroundtown & Co. in Rot - Erwartete EZB-Zinserhöhung sorgt für Gegenwind | finanzen.net

Die Sorge vor höheren Zinsen hält die Immobilienwerte am Montag auf Talfahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,28 EUR -0,08 EUR -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Grand City Properties S.A.
8,72 EUR -0,23 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LEG Immobilien
51,60 EUR -0,50 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TAG Immobilien AG
12,52 EUR -0,78 EUR -5,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
19,79 EUR -0,42 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im DAX sanken Vonovia-Aktien mit minus zwei Prozent erstmals seit Ende Oktober 2023 wieder unter die 20-Euro-Marke. Darunter nähern sie sich ihrem Tief vom März 2023, das zu Zeiten des damaligen Zins-Erhöhungszyklusses bei gut 15 Euro liegt.

Die Kursverluste erstreckten sich am Montag aber auch auf deutsche Nebenwerte in den Indizes MDAX und SDAX. Die Kurse von Aroundtown, TAG Immobilien, LEG und Grand City Properties büßten zwischen 1,9 und 4 Prozent ein.

Der Ukraine-Krieg mit seiner inflationstreibenden Wirkung hatte den Zins-Aufwärtszyklus angetrieben, nun steigen wieder Sorgen vor einer Wiederholung wegen der preistreibenden Wirkung des Iran-Krieges. Am Freitag erst hatte der US-Jobbericht Spekulationen bestärkt, dass die US-Notenbank Fed demnächst ihren Leitzins erhöhen wird.

In der Eurozone bereiten sich die Anleger auf eine Zinserhöhung der EZB an diesem Donnerstag vor. Laut dem Marktbeobachter Christian Nolting von der Deutschen Bank ist diese "so gut wie sicher". Die Märkte preisten für dieses Jahr sogar noch eine zweite Zinserhöhung bis Oktober ein - und eine dritte mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Er selbst geht aber von einem maßvolleren Ansatz aus, bei dem das Zinsniveau in der Eurozone höchstens 2,50 Prozent erreicht.

Das Stimmungsbild im Immobiliensektor ist üblicherweise stark von Zinsperspektiven abhängig, weil höhere Zinsen generell den Immobilienmarkt bremsen und den Unternehmen die Kredite verteuern können.

/tih/niw/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com, Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
01.06.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2026Vonovia SE Market-PerformBernstein Research
08.05.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
07.05.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Vonovia SE Market-PerformBernstein Research
08.05.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
05.05.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
30.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
20.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
31.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen