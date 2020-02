Immobilienwirtschaft warnt vor verschärfter Lage am Büromarkt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Immobilienwirtschaft hat betont, dass der Bedarf an Büro- und Logistikimmobilien in Deutschland immer schwerer gedeckt werden kann und die wirtschaftliche Entwicklung behindert. Besonders kritisch sei die Situation weiterhin in Berlin und München, wo der Büro-Leerstand mit 1,3 Prozent respektive 1,4 Prozent "unterhalb einer gesunden Angebotsreserve" liege, so das Ergebnis des Frühjahrsgutachtens 2020 des Rates der Immobilienweisen, das der Spitzenverband Zentraler Immobilien-Ausschuss (ZIA) in Berlin vorstellte.

Im Wohnungssegment sind die Neuvertragsmieten den Angaben zufolge gegenüber dem Vorjahr mit 3,5 Prozent weniger stark gestiegen. Der Anstieg der Kaufpreise für Eigentumswohnungen dagegen habe sich auch 2019 weiter fortgesetzt. Vor dem Hintergrund neuerlich verbesserter Finanzierungsbedingungen sorgten demografische Faktoren und die gute Arbeitsmarktlage für eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum und eine starke deutsche Baukonjunktur. Allerdings zeigten sich in einem steigenden Bauüberhang an genehmigten, aber noch nicht als fertiggestellt gemeldeten Baumaßnahmen, in steigenden Preisen und sich abschwächenden Wachstumsraten bei realen Bauinvestitionen auch bestehende Kapazitätsprobleme der Immobilienwirtschaft.

Im vergangenen Jahr sei das höchste je dokumentierte Investitionsvolumen in Deutschland mit Wirtschaftsimmobilien erreicht worden - mit rund 72,6 Milliarden Euro gab es den Angaben zufolge einen Anstieg um 19 Prozent im Vorjahresvergleich. "Die vagen positiven Anzeichen, etwa bei der sich abschwächenden Steigerung der Durchschnittsmieten, sollten nicht überbewertet und dürfen vor allem nicht durch erneute Markteingriffe und Regulierungen konterkariert werden", verlangte ZIA-Präsident Andreas Mattner.

Der Weg hin zu mehr bezahlbarem Wohnraum sei lang und ließe sich "durch einen Baufrieden beschleunigen", meinte er, "ein Moratorium für jede staatliche Tätigkeit, die Bauen teurer macht oder Einnahmen für weitere Investitionen reduziert". In dem Gutachten, das der Verband Bau-Staatssekretär Marco Wanderwitz übergab, erteilt der Wirtschaftsweise Lars Feld laut den Angaben Maßnahmen wie Enteignungen und Mietendeckel eine Absage. "Der Mietendeckel entspricht einer schleichenden Enteignung der Vermieter", erklärte Feld.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2020 04:50 ET (09:50 GMT)