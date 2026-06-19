Immovable Properties Sofia REIT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Immovable Properties Sofia REIT hat am 19.06.2026 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Immovable Properties Sofia REIT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,360 EUR je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Immovable Properties Sofia REIT in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 72,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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