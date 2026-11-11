Impact BioMedical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Impact BioMedical präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Impact BioMedical -1,510 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 0,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.
Redaktion Finanzen.net
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