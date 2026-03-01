Spätestens 2027 gehen die Lichter im Reemtsma-Werk in Langenhagen endgültig aus. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Trump verschiebt Ultimatum: Wall Street fester -- DAX letztlich deutlich erholt -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Bitcoin & Co., Equinor, DroneShield, Erdgas, Ölaktien im Fokus Novo Nordisk: Start von Studienbeginn für orales Abnehm-Medikament. Klimaklagen gegen BMW und Mercedes scheitern am BGH. Delivery Hero: Grab Holdings übernimmt foodpanda-Geschäft in Taiwan. Indexanpassungen unterhalb des DAX werden wirksam. Hohe Spritpreise zwingen United Airlines zu Flugkürzungen. Equinor-Aktie: Starke Zahlen und neue Ölfunde treiben den Kurs. Nordex mit neuem Auftrag. Siemens Energy-Aktie profitiert deutlich von Trumps Deeskalation im Iran-Konflikt.

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