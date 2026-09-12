Imperial Petroleum präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

12.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87,1 Millionen USD – ein Plus von 139,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Imperial Petroleum 36,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Es stand ein EPS von 0,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Imperial Petroleum noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 USD in den Büchern gestanden.

Imperial Petroleum hat am 10.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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