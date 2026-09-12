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Imperial Petroleum: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Imperial Petroleum veröffentlichte am 10.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Imperial Petroleum 0,340 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 87,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 139,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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