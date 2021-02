Impffirmen betonen vor Impfgipfel Willen zur erhöhten Produktion

- von Andreas Rinke und Markus Wacket

Berlin (Reuters) - Vor dem Impfgipfel von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten haben mehrere Pharma-Firmen eine erhöhte Lieferung von Corona-Impfstoffen angekündigt.

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac und die Bayer AG gaben eine Kooperation zur Produktion bekannt, die allerdings wegen der fehlenden Zulassung des Präparats keine kurzfristige Abhilfe bei dem Impfstoffmangel bieten kann. Curevac-Chef Franz-Werner Haas kündigte an, noch in diesem Jahr bis zu 300 Millionen Corona-Impfstoffdosen und kommendes Jahr bis zu einer Milliarde Dosen herstellen zu wollen. AstraZeneca hatte bereits am Sonntag angekündigt, kurzfristig neun Millionen Dosen mehr an die EU liefern zu wollen als bei den angekündigten Kürzungen zunächst geplant war. Gesundheitsminister Jens Spahn begrüßte zudem, dass BioNTEch seine Zusage wiederholte, der EU im zweiten Quartal 75 Millionen weitere Impfdosen zu liefern.

Während Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erneut eine staatliche Regulierung der Impfstoffproduktion ins Gespräch brachte, lehnte Spahn dies ab. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte eine beschleunigte Zulassung für die geplante Impfstoffproduktion in dem Bayer-Werk in Wuppertal zu.

KOMMT EIN "NATIONALER LIEFERPLAN"?

Bund, Länder, EU-Kommission und Firmen wollten am Montagnachmittag über Wege sprechen, wie der Prozess des Impfens verlässlicher verlaufen und möglicherweise die Produktion erhöht werden kann. Einige SPD-Ministerpräsidenten hatten einen "nationalen Impfplan" gefordert, der verbindliche Lieferlisten der Firmen für die kommenden Monate beinhalten soll. "Es ist nicht verstehbar, welche Verträge mit wem geschlossen sind", sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) dem Sender Phoenix. "Wir müssen wissen, wann welche Impfmengen kommen", forderte auch Söder. Sowohl Curevac-Chef Haas als auch Spahn betonten aber, dass Prognosen gerade für neue Werke sehr schwierig seien. Es gebe auch Lieferprobleme für das Material, das für die mRNA-Technologie nötig sei, sagte Haas, der neben der Kooperation mit Bayer auch eine mit Wacker Chemie ankündigte.

Spahn betonte, der Impfgipfel sei wichtig, um zu einem gemeinsamen Verständnis der Probleme und möglicher Lösungen zu kommen. "Der gemeinsame Feind ist das Virus", betonte er angesichts der Angriffe der Länder auf die Bundesregierung und die EU. Etliche Ministerpräsidenten werfen ihm und der Kommission vor, zu wenig Impfstoff bestellt zu haben. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz äußerte zudem Zweifel an der Zusage von Kanzlerin Merkel (CDU), dass allen Bürgern bis Ende des Sommers ein Impfangebot gemacht werden könne. "Wenn ich die aktuelle Debatte über Impfstofflieferungen verfolge und hochrechne, müssen wir uns sehr anstrengen", sagte der Vizekanzler der "Süddeutschen Zeitung".

Spahn kündige zudem an, dass es zunächst bei den Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) für den am Freitag in der EU zugelassenen Impfstoff von AtraZeneca bleibe, der in Deutschland nicht an über 65-Jährige verabreicht werden soll. Wenn das Unternehmen weitere Daten für die Wirkung des Stoffes bei dieser Altersgruppe vorlege, könne sich dies ändern.

Sowohl Laschet als auch der Gesundheitsminister betonten, dass man nicht nur auf die kurzfristige Versorgung der Bevölkerung mit Corona-Impfstoff schauen soll. "Wir dürfen nicht von den Weltmärkten abhängig sein", sagte Laschet. Spahn sagte, man brauche über 2021 hinaus eine Corona-Impfstoff-Produktion, auch mit Blick auf eventuell nötige Auffrischungen und Mutationen. Er forderte zudem, dass Deutschland künftig mit Unternehmen wie Curevac oder BioNTech ein zentraler Standort für die Herstellung von Medikamenten mit der neuen mRNA-Technologie werden müsse. Beide Firmen verwenden diese Technologie erstmals für ihre Impfstoffe.

Söder hatte vor dem Impfgipfel gewarnt, dass man notfalls auch an regulatorische Maßnahmen denken müsse, sollte die Kooperation der Pharmafirmen zu einer schnellen Ausweitung der Produktion nicht gelingen. Bayer-Vorstand Stefan Oelrich und Curevac-Chef Haas wiesen dagegen auf die komplexen Anforderungen bei der Impfstoffproduktion hin, die nicht über Nacht geklärt werden könnten. Bayer-Vorstand Oelrich hatte angekündigt, dass sein Unternehmen im ersten Jahr der Kooperation 161 Millionen Dosen des Curevac-Impfstoffes produzieren wolle.

Auch der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) warnte vor überzogenen Erwartungen. "Ein signifikanter Produktionsausbau ist so komplex und zeitaufwändig, dass mit keiner weiteren Beschleunigung der Impfstoffauslieferung zu rechnen ist", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm.

ZAHLEN SINKEN - SÖDER GEGEN LOCKERUNGEN AB 14. FEBRUAR

Kurz vor dem Impfgipfel meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) weiter sinkende Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter übermittelten dem RKI 5608 neue Corona-Fälle. Dies ist die geringste Zahl an einem Montag seit mehr als drei Monaten. Allerdings lieferte Sachsen-Anhalt keine Zahlen, die Montagszahlen gelten ohnehin wegen unvollständiger Meldungen der Gesundheitsämter als wenig verlässlich. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die durchschnittlichen Neuinfektionen über eine Woche pro 100.000 Einwohner, liegt weiter bei 91. Die Regierung will sie auf unter 50 drücken, wobei Impfungen eine zentrale Rolle spielen sollen.

CSU-Chef Söder warnte, dass man in eine schwierige Phase komme, weil die Infektionszahlen jetzt nicht mehr so stark sinken würde, zugleich aber die Ausbreitung der Virus-Mutationen drohe. Die nächste Bund-Länder-Chefrunde werde wohl am 10. Februar stattfinden, sagte der CSU-Chef. Dann soll über die Verlängerung oder Lockerung des bis zum 14. Februar geltenden Lockdowns mit der Schließung von Geschäften, Restaurants, Freizeiteinrichtungen und Schulen geredet werden. "Lieber länger und gründlicher", sagte Bayerns Ministerpräsident. "Es ist nicht die Zeit, über große Lockerungen zu reden."