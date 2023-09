Impfstoff-Patentstreit: Gericht will Amts-Entscheidungen abwarten

GNW-Adhoc: Pfizer und BioNTech erhalten positive CHMP-Empfehlung für an Omikron XBB.1.5 angepassten COVID-19-Impfstoff in der Europäischen Union

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Zuversicht in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagmittag zu

Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Börse Zürich in Rot: SLI präsentiert sich am Mittag schwächer

FMC Corp (FMC) Gains on Pricing & New Products Amid Demand Woes

EQS-News: CureVac Reports Progress in Intellectual Property Infringement Case Against BioNTech in Germany

Micron macht weniger Verlust als befürchtet. Peloton-Aktie gefragt: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an. Skeptische Kemden-Analyse zieht MorphoSys-Aktie nach unten. Daimler Truck baut größtes Logistikzentrum in Halberstadt. Rheinmetall-Joint Venture in der Ukraine erhält Freigabe. Porsche hält an Gewinnziel fest. Birkenstock zeiht US-Börsengang wohl trotz Regierungsstillstand in Betracht. Tesla hat bisher schon 26 Umwelt-Vorfälle in Grünheide gemeldet.