IMPLANET SA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Heute im Fokus

US-Börsen letztlich uneinig -- DAX schließt höher -- Fed peilt Reduzierung der Anleihekäufe in 2021 an -- JPMorgan steigert Gewinn -- SAP, VW, E.ON, Apple, CropEnergies, LVMH im Fokus

US-Behörde will Tesla nach nach Auffahrunfällen zu "Autopilot" befragen. Amazon-Gründer Bezos schickt "Star Trek"-Schauspieler William Shatner ins All. Südzucker hebt Umsatzprognose an. Opel droht Entwicklern mit Jobverlagerung nach Marokko. Uniper pocht auf Revisionsrecht in Verfahren um Genehmigung für Datteln 4.