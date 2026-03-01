Der Baukonzern Implenia erwartet in den nächsten Jahren eine gute Umsatzentwicklung. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Nach EZB-Zinsentscheid: DAX schließt tiefrot -- Wall Street stabil -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Equinor, Rivian, Uber, Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus Allianz zwischen KI-Euphorie und neuen Cyber-Risiken. Vonovia: Gewinnsprung nach Verlustjahr - Dividende steigt, Schuldenabbau im Fokus. BP treibt Schuldenabbau mit Raffinerie-Verkauf voran. IONOS: United-Internet-Tochter steigert Umsatz und Gewinn. Kontron-Aktie: Kein operativer Grund für Kursrutsch - Rückkäufe im Gespräch. Eni teilt Kontrolle von Plenitude mit Ares.

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