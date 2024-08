Implenia AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Implenia erzielte erneut gutes EBIT im ersten Halbjahr und bestätigt Ziele für 2024



Implenia erzielte im ersten Halbjahr 2024 ein EBIT von CHF 50,5 Mio.; Umsatz gesteigert; hoher Auftragsbestand

Eigenkapitalquote auf 20,5% erhöht

Alle Divisionen mit attraktivem Leistungsangebot und vielfältigen Kompetenzen hervorragend positioniert

Für das Gesamtjahr 2024 bestätigt Implenia ein erwartetes EBIT von CHF ~130 Mio.

und hält an den mittelfristigen Finanzzielen fest Glattpark (Opfikon), 21. August 2024 «Wir haben im ersten Halbjahr 2024 erneut ein gutes Resultat erzielt und zeigten eine konstante Leistung», sagt André Wyss, CEO von Implenia. «Mit unseren vielfältigen Kompetenzen und unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, grosse Projekte mit hohen Anforderungen zuverlässig und profitabel abzuliefern – damit positionieren wir uns hervorragend. Zudem bewährt sich unser breitgefächertes Portfolio auch in der aktuellen Marktsituation.» Implenia erzielte im ersten Halbjahr 2024 ein EBIT von CHF 50,5 Mio.; Umsatz gesteigert; hoher Auftragsbestand Implenia erzielte ein EBIT von CHF 50,5 Mio. (HY1.2023: CHF 49,9 Mio.). Alle Divisionen trugen wie geplant zum Ergebnis bei. Buildings, Civil Engineering und Specialties konnten ihr EBIT im Vergleich zur Vorjahresperiode erneut verbessern. Der Umsatz lag mit CHF 1’741 Mio. über Vorjahresniveau (HY1.20231: CHF 1’720 Mio.). Währungsbereinigt konnte die Gruppe den Umsatz um 2,7% steigern. Mit CHF 7,1 Mrd. (HY1.2023: CHF 7,3 Mrd.) ist der Auftragsbestand nach wie vor hoch. Die strikte Anwendung von Value Assurance stellt die Profitabilität der Projekte sicher. Die Division Real Estate erzielte ein EBIT von CHF 6,8 Mio. (HY1.2023: CHF 16,1 Mio.), obwohl keine Real Estate Verkäufe stattgefunden haben. Verkäufe von Entwicklungsprojekten werden von deren Reife sowie der Nachfrage beeinflusst. Implenia strebt den Verkauf zum jeweils bestmöglichen Zeitpunkt an. Aus diesem Grund entspricht das EBIT den Erwartungen. Für das zweite Halbjahr sind Transaktionen in Vorbereitung. Der Buchwert des bestehenden Real Estate Portfolios belief sich auf CHF 197,0 Mio. (HY1.2023: CHF 158,8 Mio.). Dieser Anstieg resultierte aus verschiedenen Investitionen in unser Real Estate Portfolio an attraktiven, urbanen Lagen im ersten Halbjahr 2024. Die Partnerschaft mit Ina Invest entwickelte sich weiterhin erfolgreich. Die Division Buildings steigerte ihr EBIT auf CHF 28,9 Mio. (HY1.2023: CHF 18,2 Mio.), mit CHF 8,1 Mio. lieferte Wincasa einen signifikanten Beitrag zu diesem Ergebnis. Die Integration von Wincasa verlief nach Plan: Kostensynergien, insbesondere im Bereich der Funktionen, konnten realisiert werden und ein gemeinsames Dienstleistungsangebot wird erarbeitet. Der Umsatz der Division stieg auf CHF 965 Mio. (HY1.20231: CHF 908 Mio.). Der Auftragsbestand ging aufgrund des aktuellen Marktumfelds erwartungsgemäss auf CHF 2’311 Mio. (HY1.2023: CHF 2’814 Mio.) zurück. Dank des hohen Niveaus und der guten Qualität des Auftragsbestands konnte die Division Projekte unter Anwendung des Value Assurance-Ansatzes weiterhin sehr selektiv akquirieren. Die Division Civil Engineering erhöhte das EBIT auf CHF 12,2 Mio. (HY1.2023: CHF 11,7 Mio.). Trotz starker Saisonalität des Geschäfts erzielte die Division wiederum bereits zum Halbjahr ein stark positives EBIT, das über den Erwartungen lag. Der Umsatz sank auf CHF 846 Mio. (HY1.20231: CHF 879 Mio.). Der Auftragsbestand lag mit CHF 4’593 Mio. (HY1.2023: CHF 4’302 Mio.) auf Rekordniveau. Der Auftragsbestand ist von hoher Qualität durch Fokus auf ein differenziertes, resilientes Projektportfolio und die strategische Priorität Profitables Wachstum inkl. Value Assurance. Die Division Specialties steigerte ihr EBIT weiter auf CHF 1,8 Mio. (HY1.2023: CHF 1,6 Mio.). Sie baut weiterhin ihre Aktivitäten in den Bereichen Beratung und Engineering aus, die den Kunden Mehrwert und Implenia eine attraktivere Marge bieten, z.B. mit der neuen Geschäftseinheit Encira (Bauphysik, Akustik, Nachhaltigkeit & Energie), die erste grössere Aufträge gewonnen hat. Der Umsatz der Division stieg auf CHF 81 Mio. (HY1.20231: CHF 73 Mio.). Der Auftragsbestand erhöhte sich auf CHF 178 Mio. (HY1.2023: CHF 166 Mio.). Eigenkapitalquote auf 20,5% erhöht Implenia konnte das Eigenkapital im ersten Halbjahr um CHF 25,7 Mio. auf CHF 601,5 Mio. (FY.2023: CHF 575,8 Mio.) erhöhen. Die Bilanzsumme blieb mit CHF 2’928 Mio. (exkl. kurzfristiger Festgeldanlage aus dem Emissionserlös der Anleihe im April, FY.2023: CHF 2’906 Mio.) auf konstantem Niveau. Die Eigenkapitalquote konnte per 30. Juni 2024 weiter auf 20,5% gesteigert werden, bereinigt um die kurzfristige Festgeldanlage aus der Anleihe. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote lag bei 19,7% (FY.2023: 19,8%). Das Halbjahresergebnis ist ein weiterer Schritt, um die Eigenkapitalquote nachhaltig auf 25% zu verbessern. Die Veränderung der flüssigen Mittel im ersten Halbjahr war branchenbedingt saisonal beeinflusst und enthielt die Zahlung der zweiten Tranche des Kaufpreises für Wincasa sowie Landkäufe. Der Free Cash Flow, ohne die Zahlung für Wincasa, lag mit CHF -209 Mio. (HY1.2023: CHF -210 Mio.) auf Vorjahresniveau. Basierend auf dem profitablen operativen Geschäft, erwartet Implenia eine nachhaltig positive Entwicklung des Free Cash Flow. Per 30. Juni 2024 standen dem Unternehmen alle syndizierten Kreditlimiten unbenutzt zur Verfügung. Alle Divisionen mit attraktivem Leistungsangebot und vielfältigen Kompetenzen hervorragend positioniert Das Marktumfeld bleibt anspruchsvoll und wird von Implenia in allen relevanten Märkten aktiv beobachtet. Die Lage im Immobilienmarkt, insbesondere im Wohnungsbau, ist in Deutschland sowie in der Schweiz herausfordernd. Die Strategie von Implenia bewährte sich auch in der aktuellen Situation und ermöglichte es, den schwächeren Auftragseingang im Hochbau durch die Akquisition von grossen Infrastrukturprojekten zu kompensieren. Die Teuerung sowie die Zinsen sind in den letzten Monaten leicht zurückgegangen, was die künftige Entwicklung der Immobilien- und Baubranche stützen wird. Für das zweite Halbjahr erwartet Implenia auch im Hochbau zunehmende Auftragseingänge. Für grosse Immobilienprojekte an attraktiven, urbanen Lagen sowie für anspruchsvolle Infrastrukturprojekte besteht eine hohe, weiterhin steigende Nachfrage. Stimuliert wird sie durch die Megatrends Bevölkerungswachstum und Urbanisierung, Energiewende sowie Investitionen in neue oder modernisierte Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Mit dem integrierten Leistungsangebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Kompetenz und Erfahrung sowie sektorenorientierter Spezialisierung (Gesundheit, Forschung, Verkehrs- und Energieinfrastruktur, etc.) ist Implenia in diesen Bereichen hervorragend positioniert. Der Portfoliomix von Immobilien- und Infrastrukturleistungen mit hoher Nachfrage ermöglicht nachhaltig profitables Wachstum. Durch die Kombination von organischem und anorganischem Wachstum, flankiert von einer Asset-light Strategie, erschliesst die Gruppe zudem innovative, margenstarke Geschäftsfelder. 25. März 2025: Generalversammlung [1] Die Vorjahreswerte wurden angepasst, da der Ergebnisanteil aus Arbeitsgemeinschaften (Equity-Methode) nicht mehr im Umsatz integriert wird. Schlüsselzahlen Gruppe 1.1.–30.06.2024 1.1.–30.06.2023 Δ Δ in TCHF in TCHF like for like1 Konzernumsatz 1'740'912 1'720'493 1.2% 2.7% EBIT 50'452 49'931 in % des Umsatzes 2.9% 2.9% Konzernergebnis 26'419 32’743 in % des Umsatzes 1.5% 1.9% Free Cash Flow exkl. IFRS 16 (308'730) (337'528) Free Cash Flow (280'236) (310'091) Eigenkapital (per 30.06.) 601'509 501'418 20.0% 20.8% Eigenkapitalquote in % (exkl. kurzfristiger Festgeldanlage aus dem Emissionserlös) 20.5% 18.0% Auftragsbestand (per 30.06.) 7'083'215 7'281'816 -2.7% -2.3% Produktionsleistung 2'143'305 2'012'822 6.5% 8.0% Mitarbeitende (FTE; per 30.06.) 9'014 9'152 -1.5% Ergebnis je Aktie, unverwässert (in CHF) 1.43 1.75 1 Fremdwährungsbereinigt Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 9‘000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

