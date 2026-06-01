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Implenia Primer – Starke Grundlage für Profitabilität und Wachstum

02.06.26 07:00 Uhr
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Implenia AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Implenia Primer – Starke Grundlage für Profitabilität und Wachstum

02.06.2026 / 07:00 CET/CEST

  • Implenia publiziert Primer für Investoren und Analysten
  • Sechs Key Investment Highlights unterstreichen die nachhaltige Wertschöpfung von Implenia
  • Implenia wächst mit einem differenzierten Angebot 

Glattpark (Opfikon), 2. Juni 2026

Implenia veröffentlicht heute einen Primer, der Investoren und Analysten wesentliche Hintergrundinformationen zur Verfügung stellt, um die aktuelle Strategie, die Marktpositionierung und das Finanzprofil der Gruppe zu verstehen. 
Jens Vollmar, CEO von Implenia, zum Primer: «Implenia wächst mit einem differenzierten Angebot. Der Marktausblick ist positiv und die Gruppe ist gut positioniert in Marktsegmenten mit hoher Nachfrage.  Gleichzeitig arbeiten wir an verschiedenen Initiativen zur Effizienzsteigerung. Dies wird es uns ermöglichen, unsere Profitabilität weiter zu steigern.»

Link zur umfassenden Primer-Präsentation: Präsentation Implenia Primer

Der Primer ist nach den sechs Key Investment Highlights von Implenia gegliedert:

Fokus auf relevante und wachsende Marktsegmente
Die Marktprognosen für die Kernmärkte von Implenia sind positiv. Treiber sind die langfristigen globalen Megatrends wie Bevölkerungswachstum und Urbanisierung, Energiewende und Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Industrialisierung sowie die aktuellen makroökonomischen Schwankungen. Implenia konzentriert sich klar auf Segmente mit strukturell höherer Nachfrage. Öffentliche Investitionsprogramme (z. B. der deutsche Infrastrukturplan) tragen wesentlich zur mittelfristigen Visibilität bei. Implenia fokussiert sich gezielt auf Segmente mit strukturell hoher Nachfrage und attraktiven Rahmenbedingungen.
Implenia ist in Märkten aktiv, die sich durch starkes Wachstum und hohe Investitionsaktivitäten auszeichnen, getragen von langfristigen Mega- und Branchentrends sowie öffentlichen Investitionen.

Marktführerschaft in spezialisierten, margenstarken Bereichen
In ihren drei Divisionen strebt die Gruppe führende Positionen in klar definierten Spezialgebieten an: In der Division Buildings bei Immobilien für das Gesundheitswesen, Forschung und Bildung, Daten- und Logistikzentren sowie Verteidigung.  Weiterhin investiert die Division in ihre Immobilienentwicklungs-Aktivitäten. Die Division Civil Engineering ist spezialisiert auf Infrastruktur für Tunnelbau, Strassen- und Schienenverkehr sowie Energieerzeugung und -verteilung. Die Division Service Solutions deckt das Management von Immobilien und gemischt genutzten Arealen, Planungs- und Ingenieurdienstleistungen sowie die Baulogistik ab. Alle Angebote der Gruppe zeichnen sich durch technische Komplexität, Planungs- und Ausführungskompetenz sowie langjährige Erfahrung und Referenzen aus. 
Implenia ist dort aktiv, wo Fachwissen, Grösse und Komplexität eine nachhaltige, wertorientierte Preisgestaltung und Margenpotenzial schaffen.

Diversifikation ermöglicht Resilienz und Stabilität
Das Geschäft von Implenia ist breit diversifiziert hinsichtlich Ländern (stabile europäische Märkte), Kundentypen (privater und öffentlicher Sektor), Projektart und -grösse sowie Vertragsmodellen, einschliesslich Partnerschaftsmodelle und Arbeitsgemeinschaften. Das Engagement in stark schwankungsanfälligen Segmenten wie dem Wohnungsbau ist begrenzt. Die Gruppe profitiert von einer natürlichen Absicherung durch lokale Währungen und Kostenstrukturen.
Das diversifizierte Portfolio von Implenia verringert die Abhängigkeit von einzelnen Märkten, Projekten oder Kunden und begrenzt das Risiko in volatilen Konjunkturphasen.

Hochwertige Projektpipeline dank Value-Assurance-Ansatz
Der gruppenweite Value Assurance-Ansatz, das Risikomanagement von Implenia, wird über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg angewendet: von der Projektauswahl und Freigabe von Offerten über die Risiko-, Margen- und Vertragsbewertung bis hin zum laufenden Projektcontrolling mit Frühwarn-KPIs und datengestützten Auswertungen nach Projektabschluss. Der Schwerpunkt liegt auf der Risikominimierung, dem Margenschutz und der Prognostizierbarkeit der Projektergebnisse. Value Assurance ermöglicht klar verbesserte Margen und eine geringere Ergebnisvolatilität.
Implenia wächst nachhaltig – Projekte werden so ausgewählt, strukturiert und gesteuert, dass sie verlässliche Margen und stabile Cash Flows liefern.

Erfahrenes Management-Team mit Branchenexpertise fördert Leistungskultur
Die Gruppe wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das über fundiertes Know-how in den Bereichen Bau, Infrastruktur und Immobilien verfügt. Zudem zeichnet sich das Team aus durch eine bewährte Erfolgsbilanz mit grossen, komplexen Projekten sowie finanzielle und operative Disziplin. Die gefestigte Unternehmenskultur basiert auf den vier Werten Performance, Exzellenz, Kollaboration und Integrität. Talentförderung, Nachfolgeplanung und unternehmerisches Denken sind zentrale Schwerpunkte der Führungsagenda.

Strategie für nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung
In der Phase «New Horizon» wurde die Strategie geschärft mit klaren kurz-, mittel- und langfristigen Schwerpunkten: «differenzieren – skalieren – führen». Der Fokus liegt auf Umsatzwachstum, Verbesserung der EBIT-Marge und Cash Flow-Generierung. Strategische Hebel sind Kosteneffizienz, operative Exzellenz, Cash-Disziplin, Digitalisierung (einschliesslich KI) sowie Industrialisierung. Das Geschäft soll durch organisches Wachstum sowie selektive Akquisitionen entlang der Wertschöpfungskette erweitert werden. Nachhaltigkeit ist ein klarer Wertschöpfungsfaktor. 
Implenia verfügt über einen strukturierten, verlässlichen Plan, um profitabel und nachhaltig zu wachsen und den Unternehmenswert langfristig zu steigern.

Für Fragen zum Primer oder zur vertieften Diskussion bestimmter Aspekte können Investor Relations (für Investoren und Analysten) oder Corporate Communications (für Journalisten) kontaktiert werden.

Kontakt für Medien:
Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com 

 

Kontakt für Investoren und Analysten:
Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com 

Investoren-Agenda:
19. August 2026: Halbjahresergebnis 2026, Analysten- und Medienkonferenz
3. März 2027: Jahresergebnis 2026, Analysten- und Medienkonferenz

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8 000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Implenia AG
Industriestrasse 24
8305 Dietlikon
Schweiz
Telefon: +41 58 474 74 74
E-Mail: info@implenia.com
Internet: www.implenia.com
ISIN: CH0023868554
Valorennummer: A0JEGJ
Börsen: SIX Swiss Exchange
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