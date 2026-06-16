Impulsarmer Handel in New York: So performt der NASDAQ Composite am Mittag

NASDAQ Composite-Kursverlauf

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Um 17:56 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,00 Prozent auf 26.375,94 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,445 Prozent höher bei 26.493,82 Punkten, nach 26.376,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26.511,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.255,16 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,270 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26.225,14 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 22.479,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19.521,09 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13,52 Prozent aufwärts. 27.190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Astro-Med (+ 70,16 Prozent auf 28,40 USD), 3D Systems (+ 10,82 Prozent auf 3,54 USD), Applied Materials (+ 7,65 Prozent auf 611,70 USD), FreightCar America (+ 7,62 Prozent auf 9,46 USD) und Cerus (+ 7,29 Prozent auf 2,65 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-16,55 Prozent auf 19,77 USD), Comtech Telecommunications (-13,04 Prozent auf 2,60 USD), Cogent Communications (-3,86 Prozent auf 15,43 USD), Old Dominion Freight Line (-2,90 Prozent auf 224,90 USD) und Adobe (-2,35 Prozent auf 202,44 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7.757.296 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,429 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 393,98 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net