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Impulse aus China

Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und Co.: Rohstoffwerte profitieren von China-Hoffnungen

Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und Co.: Rohstoffwerte profitieren von China-Hoffnungen

Die zuletzt schwächelnden Rohstoffwerte haben am Freitag von Impulsen aus China profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
43.21 EUR 0.17 EUR 0.39 %
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ArcelorMittal
62.22 EUR -0.96 EUR -1.52 %
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Salzgitter
48.70 EUR 0.68 EUR 1.42 %
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thyssenkrupp AG
12.84 EUR 0.20 EUR 1.62 %
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Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Basic Resources lief seinen seit Anfang Juni vorherrschenden Korrekturtrend an. Angeführt wurde er von Aktien des Bergbauwerts Antofagasta mit gut 5 Prozent Kursplus. Aber auch Stahlwerte waren stark gefragt. So erholten sich Aktien von thyssenkrupp im XETRA-Handel an der Spitze des MDAX um fast 5 Prozent, Salzgitter folgte mit plus 4,5 Prozent.

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Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg plant die chinesische Führung, die Konjunktur mit stärkeren Finanzhilfen anzukurbeln. Damit will man auf schwächere Wirtschaftsdaten im Juli reagieren.

Für thyssenkrupp hob der Citigroup-Experte Ephrem Ravi zudem sein Kursziel deutlich auf 20 Euro und blieb bei seiner Kaufempfehlung. Er sieht die Essener weiter reich an Kurstreibern, reich an Finanzmitteln und mit Nachholbedarf bei der Bewertung. In der Vorwoche hatten die Aktien bei gut 14 Euro den höchsten Stand seit 2018 erreicht, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. 20 Euro hatten sie zuletzt im Jahr 2017 gekostet.

/ag/jha/

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14.08.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG

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