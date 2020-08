Hängepartie setzt sich fort: Dow Jones mit leichten Abgaben

Der Dow Jones gewann zur Startglocke 0,13 Prozent auf 27.970,05 Punkte. Doch schnell wird klar, dass die Gewinne nicht nachhaltig waren. Inzwischen verliert das Börsenbarometer 0,11 Prozent auf 27.900,59 Punkte.

Der Dow Jones Industrial, der den Corona-Crash in den vergangenen Monaten fast wieder ausgeglichen hat, tat sich am Montag nahe der Marke von 28.000 Punkten weiter schwer, neue Impulse zu finden.

Für einen weiteren Anstieg fehlte es den im Dow gelisteten Standardwerten wie zuletzt an Kurstreibern. Eher bremsend wirkten sich aktuelle Konjunkturdaten aus: In den USA ist die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen im August schlechter gewesen als von Analysten erwartet worden war. Zudem nehmen die Spannungen zwischen den USA und China wieder zu.

CureVac-Aktie nach IPO im Fokus

Einige Unternehmensnachrichten aus der Pharmabranche wurden indes positiv aufgenommen. So sprang die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac nach dem raketenhaften Börsengang am Freitag weiter nach oben. Der Finanzchef des Unternehmens, das an einem Corona-Impfstoff arbeitet, hatte am Wochenende der "Financial Times" erklärt, man wolle mit einem möglichen Impfstoff auch Gewinne erzielen. "Wir können das nicht zum Selbstkostenpreis machen. Wir haben Investoren, die seit zehn Jahren Geld in das Unternehmen stecken, also sollte es eine kleine Rendite für sie geben", sagte Pierre Kemula.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, spirit of america / Shutterstock.com