Glencore-Aktie fester: Glencore veräußert Kupfermine Cobar für eine knappe Milliarde US-Dollar

Der Kaufpreis setzt sich aus 775 Millionen US-Dollar in bar sowie 100 Millionen US-Dollar in Metals-Aktien zusammen, wie das anglo-schweizerische Rohstoffunternehmen mitteilte. Glencore hält in der Folge 20,6 Prozent an Metals Acquisition . Glencore wird das komplette von Cobar produzierte Kupferkonzentrat abnehmen.

"Der Verkauf [der Mine] steht im Einklang mit unserer Strategie, unser globales Portfolio zu vereinfachen und auszurichten, um uns auf kostengünstigere, langlebige Anlagen zu konzentrieren", so Glencore.

In London steigt die Glencore-Aktie zeitweise 0,54 Prozent auf 4,78 Pfund.

Von Christian Moess Laursen

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: Glencore, 360b / Shutterstock.com