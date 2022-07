In den Niederlanden blockieren Bauern Autobahnen - lange Staus

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Niederländische Bauern haben aus Protest gegen geplante Umweltauflagen mit Treckern mehrere Autobahnen blockiert. Die Proteste führten zu mehreren Hundert Kilometer Staus, teilten die Verkehrsdienste am Freitag mit. Davon waren auch viele Urlauber betroffen. In einigen Teilen der Niederlande haben am Freitag die Sommerferien begonnen.

Die Blockaden konzentrierten sich zunächst auf Straßen im Osten des Landes. Lastwagen und Trecker behinderten den Verkehr nach Angaben der Behörden aber auch auf anderen Straßen den Verkehr oft durch Langsam-Fahr-Aktionen.

Rund 30 Landwirte hatten auch ein Großlager von Supermärkten in Raalte im Osten blockiert. Lastwagen konnten nur mit großer Verzögerung neue Ware holen, erklärte ein Sprecher. In der vergangenen Woche hatten Blockaden von Großlagern zu Engpässen in Supermärkten geführt.

Die Bauern protestieren seit Wochen gegen geplante Maßnahmen, den Stickstoff-Ausstoß zu verringern. Landesweit soll der nach dem Plan der Regierung bis 2030 um durchschnittlich 50 Prozent reduziert werden, bei Natur-Gebieten sogar um mehr als 70 Prozent. Die intensieve Landwirtschaft gilt als einer der größten Verursacher vor allem durch Ammoniak. Die Auflagen können nach Berechnungen der Regierung das Aus für etwa 30 Prozent der Viehbauern bedeuten./ab/DP/men