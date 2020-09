In der Eurozone sinken die Verbraucherpreise

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Rocket Internet will Börse verlassen -- Aroundtown mit millionenschwerem Aktienrückkauf -- Deutsche Wohnen, Zalando, Zoom, WACKER CHEMIE im Fokus

Air France-KLM bereitet Anleger auf Kapitalerhöhung vor. freenet kauft Aktien für bis zu 100 Millionen Euro zurück. Suez will sich nicht von Veolia kaufen lassen. Sanofi-Mittel Kevzara verfehlt Endpunkte in COVID-19-Studie. Vodafone fusioniert Sendeturmgeschäft mit dem von Bharti. Telecom Italia verkauft Anteil am Kabelnetzwerk an KKR. Facebook wehrt sich gegen geplantes Mediengesetz in Australien.