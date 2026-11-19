Anthropic-Aktie: Erster Kurs steht – jetzt bei Finanzen invest handeln
Rekord-Börsengang an der Nasdaq: Die Anthropic-Aktie (ANT) ist mit 111,50 US-Dollar in den Handel gestartet, 34,3 % über dem Ausgabepreis. Bei Finanzen invest kannst du sie jetzt ganz normal handeln – ab 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads).
Werte in diesem Artikel
Der KI-Entwickler Anthropic, bekannt durch den KI-Assistenten Claude, ist an der Nasdaq gestartet. Der erste Kurs lag bei 111,50 US-Dollar und damit 34,3 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Diesen hatte Anthropic bereits oberhalb der zuvor genannten Spanne von 70 bis 78 US-Dollar festgelegt. Der Hauptteil der Platzierung brachte rund 81,3 Milliarden US-Dollar ein, die Bewertung liegt bei rund 1,5 Billionen US-Dollar. Damit übertrifft Anthropic den bisherigen Rekord-Börsengang von SpaceX. Die Nachfrage war groß: Medienberichten zufolge war das Angebot deutlich überzeichnet.
Bei Finanzen invest ist die Anthropic-Aktie (WKN: A42SXH) ab sofort voll handelbar: über gettex und Tradegate, ab 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads) und mit Ordertypen von Market über Limit bis OCO.
So handelst du die Anthropic-Aktie bei Finanzen invest
- Aktie: Limit- und Market-Orders über gettex und Tradegate
- Derivate: Produkte auf Anthropic, zum Beispiel von Vontobel
- Kosten: ab 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads)
Mehr Kontrolle: die Ordertypen von Finanzen invest
Der Kurs einer frisch gelisteten Aktie kann in den ersten Handelstagen stark schwanken. Mit einer Market-Order kaufst du zum nächsten verfügbaren Preis – der kann in hektischen Phasen spürbar vom zuletzt angezeigten Kurs abweichen. Damit du selbst bestimmst, zu welchen Preisen gehandelt wird, bietet dir Finanzen invest neben Market-Orders eine ganze Reihe weiterer Ordertypen:
- Limit: Kauf oder Verkauf zu einem festgelegten Preis oder besser
- Stop-Limit: wird zum festgelegten Limit oder besser ausgeführt, sobald ein bestimmter Stop-Preis erreicht ist
- One cancels other (OCO): zwei verknüpfte Aufträge – wird einer ausgeführt, wird der andere automatisch gestrichen
- Trailing Stop Loss: die Stop-Marke zieht bei steigenden Kursen automatisch mit und bleibt bei fallenden Kursen stehen
- Multi-Order: mehrere Transaktionen in einem einzigen Auftrag, exklusiv bei Finanzen invest
Beispiel (Zahlen frei gewählt)
Du möchtest Anthropic-Aktien kaufen, aber höchstens 100 € je Aktie zahlen. Mit einem Kauflimit von 100 € wird deine Order nur ausgeführt, wenn die Aktie zu diesem Preis oder günstiger zu haben ist.
Sind die Aktien im Depot, kannst du mit einer OCO-Order zwei Grenzen gleichzeitig setzen: einen Verkauf bei 120 €, um Gewinne mitzunehmen, und einen Stop bei 90 €, um Verluste zu begrenzen. Sobald eine der beiden Orders ausgeführt wird, streicht das System die andere automatisch. Du musst den Kurs also nicht ständig selbst beobachten.
Gut zu wissen: Bei sprunghaften Kursbewegungen kann eine Stop-Limit-Order unter Umständen nicht oder nur teilweise ausgeführt werden. Ergänzend kannst du dir kostenlose Preis- und Vola-Alerts per App-Push einrichten. Alle Ordertypen und Funktionen im Überblick
Finanzen invest: der Broker von Finanzen.net
Finanzen invest ist der Broker von Finanzen.net, wo sich jeden Monat über 5 Millionen Menschen über die Märkte informieren. Du handelst ab 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads). Mehr als 500.000 Menschen vertrauen dem Broker bereits über 14 Milliarden € an, und die Stiftung Warentest hat ihn 4 Jahre in Folge zum Kostensieger gekürt1.
Übrigens: Mit dem neuen Broker Cockpit handelst du die Anthropic-Aktie auch direkt auf Finanzen.net – aus News, Analysen und Kurslisten heraus. Wie das funktioniert, erklären wir dir im Ratgeber zum Broker Cockpit.
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Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
1) „Kostensieger“ im Depotkosten-Vergleich der Stiftung Warentest, Ausgaben 12/2023, 11/2024, 12/2025 und 11/2026.
Risikohinweis: Neu gelistete Aktien können besonders in den ersten Handelstagen stark schwanken. Derivate sind komplexe Finanzinstrumente mit hohem Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Anthropic
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: gguy / Shutterstock.com