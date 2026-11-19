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Rekord-Börsengang an der Nasdaq: Die Anthropic-Aktie (ANT) ist mit 111,50 US-Dollar in den Handel gestartet, 34,3 % über dem Ausgabepreis. Bei Finanzen invest kannst du sie jetzt ganz normal handeln – ab 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads).

• Anleger können ab sofort Limit-Orders auf die Anthropic-Aktie platzieren, während der erste Kurs voraussichtlich erst am Nachmittag feststeht; Finanzen invest bietet zudem einen kostenlosen Depot-Startbonus und Gewinnchancen auf Aktienpakete.

• Der Börsengang brachte rund 81,3 Milliarden US-Dollar ein, mit einer Bewertung von etwa 1,5 Billionen US-Dollar, und die Nachfrage war sehr hoch.

• Anthropic, bekannt durch den KI-Assistenten Claude, geht an die Nasdaq und legt den Ausgabepreis auf 83 US-Dollar fest, was den Rekord-Börsengang über SpaceX übertrifft.

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Der KI-Entwickler Anthropic, bekannt durch den KI-Assistenten Claude, ist an der Nasdaq gestartet. Der erste Kurs lag bei 111,50 US-Dollar und damit 34,3 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Diesen hatte Anthropic bereits oberhalb der zuvor genannten Spanne von 70 bis 78 US-Dollar festgelegt. Der Hauptteil der Platzierung brachte rund 81,3 Milliarden US-Dollar ein, die Bewertung liegt bei rund 1,5 Billionen US-Dollar. Damit übertrifft Anthropic den bisherigen Rekord-Börsengang von SpaceX. Die Nachfrage war groß: Medienberichten zufolge war das Angebot deutlich überzeichnet.

Bei Finanzen invest ist die Anthropic-Aktie (WKN: A42SXH) ab sofort voll handelbar: über gettex und Tradegate, ab 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads) und mit Ordertypen von Market über Limit bis OCO.

So handelst du die Anthropic-Aktie bei Finanzen invest Aktie: Limit- und Market-Orders über gettex und Tradegate

Limit- und Market-Orders über gettex und Tradegate Derivate: Produkte auf Anthropic, zum Beispiel von Vontobel

Produkte auf Anthropic, zum Beispiel von Vontobel Kosten: ab 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads) Jetzt Depot eröffnen

Mehr Kontrolle: die Ordertypen von Finanzen invest

Der Kurs einer frisch gelisteten Aktie kann in den ersten Handelstagen stark schwanken. Mit einer Market-Order kaufst du zum nächsten verfügbaren Preis – der kann in hektischen Phasen spürbar vom zuletzt angezeigten Kurs abweichen. Damit du selbst bestimmst, zu welchen Preisen gehandelt wird, bietet dir Finanzen invest neben Market-Orders eine ganze Reihe weiterer Ordertypen:

Limit: Kauf oder Verkauf zu einem festgelegten Preis oder besser

Kauf oder Verkauf zu einem festgelegten Preis oder besser Stop-Limit: wird zum festgelegten Limit oder besser ausgeführt, sobald ein bestimmter Stop-Preis erreicht ist

wird zum festgelegten Limit oder besser ausgeführt, sobald ein bestimmter Stop-Preis erreicht ist One cancels other (OCO): zwei verknüpfte Aufträge – wird einer ausgeführt, wird der andere automatisch gestrichen

zwei verknüpfte Aufträge – wird einer ausgeführt, wird der andere automatisch gestrichen Trailing Stop Loss: die Stop-Marke zieht bei steigenden Kursen automatisch mit und bleibt bei fallenden Kursen stehen

die Stop-Marke zieht bei steigenden Kursen automatisch mit und bleibt bei fallenden Kursen stehen Multi-Order: mehrere Transaktionen in einem einzigen Auftrag, exklusiv bei Finanzen invest

Beispiel (Zahlen frei gewählt) Du möchtest Anthropic-Aktien kaufen, aber höchstens 100 € je Aktie zahlen. Mit einem Kauflimit von 100 € wird deine Order nur ausgeführt, wenn die Aktie zu diesem Preis oder günstiger zu haben ist. Sind die Aktien im Depot, kannst du mit einer OCO-Order zwei Grenzen gleichzeitig setzen: einen Verkauf bei 120 €, um Gewinne mitzunehmen, und einen Stop bei 90 €, um Verluste zu begrenzen. Sobald eine der beiden Orders ausgeführt wird, streicht das System die andere automatisch. Du musst den Kurs also nicht ständig selbst beobachten.



Gut zu wissen: Bei sprunghaften Kursbewegungen kann eine Stop-Limit-Order unter Umständen nicht oder nur teilweise ausgeführt werden. Ergänzend kannst du dir kostenlose Preis- und Vola-Alerts per App-Push einrichten. Alle Ordertypen und Funktionen im Überblick

Finanzen invest: der Broker von Finanzen.net

Finanzen invest ist der Broker von Finanzen.net, wo sich jeden Monat über 5 Millionen Menschen über die Märkte informieren. Du handelst ab 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads). Mehr als 500.000 Menschen vertrauen dem Broker bereits über 14 Milliarden € an, und die Stiftung Warentest hat ihn 4 Jahre in Folge zum Kosten­sieger gekürt 1 .

Übrigens: Mit dem neuen Broker Cockpit handelst du die Anthropic-Aktie auch direkt auf Finanzen.net – aus News, Analysen und Kurslisten heraus. Wie das funktioniert, erklären wir dir im Ratgeber zum Broker Cockpit.

Neukundenaktion bis 30.11.2026 100 € Bonus + mehrfache Chance auf Mag-7-Aktienpaket. 100 € Investmentbonus * Startkapital für deine ersten Investments – direkt auf dein Cash-Konto. Mehrfache Chance auf ein Mag-7-Aktienpaket (Wert je ~2.300 €) * Jeden Tag ein Aktienpaket mit NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. gewinnen. Je früher du dein Depot eröffnest, desto öfter bist du bei der Verlosung dabei. Vierfacher „Kostensieger“ der Stiftung Warentest (12/2023, 11/2024, 12/2025, 11/2026), empfohlen von Finanztip und Finanzfluss. Nur für Depot­eröffnungen bis 30.11.2026. Jetzt Depot eröffnen Mehr zur Aktion * Alle Infos zur Aktion und Teilnahme­bedingungen

Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.

1) „Kostensieger“ im Depotkosten-Vergleich der Stiftung Warentest, Ausgaben 12/2023, 11/2024, 12/2025 und 11/2026.

Risikohinweis: Neu gelistete Aktien können besonders in den ersten Handelstagen stark schwanken. Derivate sind komplexe Finanzinstrumente mit hohem Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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