Anthropic-Aktie: Limit-Orders ab sofort bei Finanzen invest möglich
Rekord-Börsengang an der Nasdaq: Die Anthropic-Aktie (ANT) startet heute in den Handel. Bei Finanzen invest kannst du schon jetzt Limit-Orders platzieren – ab 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads).
Der KI-Entwickler Anthropic, bekannt durch den KI-Assistenten Claude, geht heute an die Nasdaq. Den Ausgabepreis hat das Unternehmen auf 83 US-Dollar je Aktie festgelegt – oberhalb der zuvor genannten Spanne von 70 bis 78 US-Dollar. Der Hauptteil der Platzierung brachte rund 81,3 Milliarden US-Dollar ein, die Bewertung liegt bei rund 1,5 Billionen US-Dollar. Damit übertrifft Anthropic den bisherigen Rekord-Börsengang von SpaceX. Die Nachfrage war groß: Medienberichten zufolge war das Angebot deutlich überzeichnet.
Bei Finanzen invest musst du nicht bis zum ersten Kurs warten: Seit 10:00 Uhr kannst du Limit-Orders auf die Anthropic-Aktie (WKN: A42SXH) platzieren.
So läuft der Handelsstart bei Finanzen invest
- Seit 10:00 Uhr: Limit-Orders auf die Anthropic-Aktie platzieren
- Ab 15:30 Uhr: Preisfindung an der Nasdaq. Bei sehr großen Börsengängen steht der erste Kurs oft erst einige Stunden nach Handelsbeginn fest.
- Sobald der erste Kurs feststeht: zusätzlich Market-Orders über gettex und Tradegate
- Schon jetzt: Derivate auf Anthropic handeln, zum Beispiel von Vontobel
Limit-Order: Du bestimmst den Preis
Am ersten Handelstag kann der Kurs einer frisch gelisteten Aktie deutlich vom Ausgabepreis abweichen und stark schwanken. Mit einer Limit-Order legst du fest, zu welchem Preis du höchstens kaufen willst. Ausgeführt wird die Order nur, wenn die Aktie zu diesem Preis oder günstiger zu haben ist. Liegt der Kurs darüber, bleibt die Order offen oder wird nicht ausgeführt.
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Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
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Risikohinweis: Neu gelistete Aktien können besonders in den ersten Handelstagen stark schwanken. Derivate sind komplexe Finanzinstrumente mit hohem Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.
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