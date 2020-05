Bessere Daten und neue Funktionen auf finanzen.net

Wir wollen unser Versprechen an Sie einhalten: Wir geben täglich alles dafür, damit Sie die besten Entscheidungen für Ihre Geldanlage treffen können! Aus diesem Grund haben wir in den vergangenen Wochen mit großem Einsatz daran gearbeitet, um Ihnen in diesen turbulenten Börsenzeiten bestmöglich zur Seite zu stehen. Folgende Highlights haben wir kürzlich für Sie umgesetzt:

Neue ETF- und Fondsdaten von Morningstar: Ab sofort haben Sie in unserem ETF- und Fonds­bereich Zugriff auf die Datenbank von Morningstar, dem weltweit führenden Anbieter für Stammdaten, Kurs­infor­mationen und Ratings in diesem Segment. Für über 240.000 Instrumente stehen Ihnen nun so detaillierte Daten zur Verfügung wie nie zuvor. Tipp: Nutzen Sie auch unsere über­arbeitete Fonds-Suche und die neue ETF-Suche mit vielen hilf­reichen Filter­möglichkeiten, um interessante Anlage­produkte zu entdecken!

Offizieller Dow Jones-Kurs in Realtime: Zusätzlich zu dem bereits vor­handenen großen kosten­losen Realtime-Kursangebot finden Sie u. a. auf www.finanzen.net/index/dow_jones während der Handels­zeiten nun auch den offi­ziellen Dow Jones-Kurs in Realtime. Sichern Sie sich als finanzen.net-Nutzer somit stets Ihre persön­lichen Wissens­vorsprung in Echtzeit!

Corona-Übersicht: Welche Unternehmen profitieren, welche sind die großen Verlierer der Corona-Krise? Welche Branchen, Aktien und Rohstoffe hat das Coronavirus am meisten bewegt? Schauen Sie vorbei in unserer neu einge­richteten Rubrik "Corona-Aktien - Die Gewinner und Verlierer der Corona-Krise im Überblick".

Nachhaltige Investments: Nachhaltigkeit ist längst kein weiches Anlage­kriterium mehr, sondern für viele Anleger ein zentrales Anliegen. In der neuen Rubrik www.finanzen.net/nachhaltige-investments haben wir für Sie Nach­richten und inter­essante nachhaltige Investment­produkte aus dem Bereich der Fonds und ETFs zusammen­gestellt.

Ratgeber-Bereich und YouTube-Channel: Wir haben unseren Wissens­bereich, den finanzen.net Ratgeber, deutlich erweitert. Und auch unser YouTube-Ratgeber wächst Woche für Woche mit leicht verständlichen Erklär­videos. Erweitern Sie Ihr Börsen­wissen - unser Ratgeber-Team unterstützt Sie dabei.

Neukunden- und FreeTrade-Aktion bei finanzen.net Brokerage: Im Mai können Sie alle strukturierten Anlage- und Hebelprodukte der BNP Paribas im Direkt­handel für 0,00 € Orderprovision pro Trade handeln (ab 1.500 Euro Order­volumen; Bedingungen). Noch kein Depot? Dann nutzen Sie jetzt unsere Neukunden­aktion und sichern Sie sich volle 6 Monate Zugang zu "aktien PREMIUM" für pauschal nur 1 € (regulär: 174 €). Schauen Sie gleich vorbei!

Ausblick: Freuen Sie sich auch in den kommenden Monaten auf weitere Highlights. Unter anderem werden wir die Funktio­nalitäten und das Design unserer Website und Apps schritt­weise in einem frischeren Look erscheinen lassen. Aber keine Sorge: All Ihre gewohnten Funktionali­täten bleiben selbst­verständlich erhalten. Unsere Specials und Advertorials haben wir übrigens bereits komplett neu gestaltet.

