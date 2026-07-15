Du willst das nächste NVIDIA finden? Wir geben dir Zugang zum Magazin der 'NVIDIA-Entdecker'.

In eigener Sache

15.07.26 15:27 Uhr

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• TraderFox erkannte NVIDIA bereits vor einem Jahrzehnt als eine der erfolgreichsten Börsen-Storys und teilt diese Erkenntnisse im 'aktien-Magazin'.

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Stell dir vor, du hättest NVIDIA im Depot gehabt, lange bevor die halbe Welt über den KI-Boom sprach. Die Experten von TraderFox hatten diese Aktie schon vor einem Jahrzehnt auf der Kaufliste – und haben damit früh eine der erfolgreichsten Börsen-Storys unserer Zeit erkannt. Tausende aktive Anleger schwören auf die Empfehlungen der Profi-Trader, die diese im 'aktien-Magazin' regelmäßig mit ihren Lesern teilen.

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Kurs der NVIDIA-Aktie über die vergangenen 10 Jahre (Stand: 15.07.2026)

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1) Bitte beachte die finanzen.net ZERO ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH. Das aktien-Magazin ist ein Produkt der TraderFox GmbH. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.1) Bitte beachte die Teilnahme­bedingungen und zeitlichen Befristungen unserer Aktionen.

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